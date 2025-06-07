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高中生造假被4校退貨　陳文章鼓勵拼分科「考上台大也歡迎」

▲▼台大校長、招聯會召集人陳文章。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大校長陳文章表示，學習歷程的成績占比可以再討論。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台中一名楊姓高中生被4校醫學系錄取，卻因學習歷程檔案內容誇大而遭取消錄取資格。台大校長、招聯會召集人陳文章提醒考生，學習歷程內容要忠實呈現，未來成績占比可以再討論，因為各校系要找的學生不同，而學生已得到教訓，每個人都會犯錯跌倒，大家不要太過苛責。他建議該生努力準備分科測驗，若考上台大也歡迎來就讀。

來自台中某私校的楊姓學生，正取4校醫學系，但在網路上PO出自己學習歷程，提及曾獲得「高中菁英盃最佳辯士」，但網友查證獲獎名單後質疑他的資料造假。儘管楊生後來對外道歉。但仍被陽明交大等學校陸續取消錄取資格。

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台大今天舉行校務會議，陳文章也針對上述事件表達看法。他說，採計學習歷程檔案是招聯會推動的制度，每個校系找學生有不同考量，除了面談、筆試之外，學習歷程檔案也是其中一部份，但是要占成績的多少比例，在這次事件後可以再討論，而學生製作學習歷程檔案時，一定要忠實呈現，若在競賽有得獎，要附上佐證。

對於該生被取消錄取資格，陳文章認為，學生一定很難過，家長也會不舒服，但沒有人是完美，每個人都有犯錯跌倒時候，大家不要太苛責當事人。他進一步表示，當事人得到教訓後也要往前走，現在還可以繼續拼分科測驗，若是能考上台大，台大一樣會歡迎。

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