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墨西哥又1市長遭暗殺！「車門全血」恐怖畫面曝　生前爆勾結毒梟

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 賈西亞遭人行刺，和隨扈雙雙身亡。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥米卻肯州塔坎巴羅市（Tacámbaro）市長賈西亞（Salvador Bastida García）遭人暗殺，同行的隨扈也當場斃命。賈西亞去年9月回鍋市長，上任不到一年，生前正面臨與毒梟集團勾結的調查。他的葬禮於6日舉行，不少民眾上街為他送行。

綜合當地媒體報導，賈西亞5日深夜返家途中，遭歹徒持高口徑槍枝襲擊，隨扈柯提斯（Pastor Cortés）當場喪命，賈西亞也受到重傷，送醫後宣告不治，網路曝光的畫面可見他的座車沾滿血跡。

賈西亞是當地知名政治人物，截至去年年初皆為革命制度黨（PRI）成員，曾於2008至2011年擔任市長，後來加入執政的國家復興運動黨（Morena），去年9月當選回鍋，展開市長第二任期。

但就在他勝選不久後，聯邦總檢察長辦公室去年11月對賈西亞及多名市府官員展開調查，指控他們與毒梟集團「哈利斯科新生代販毒集團」（CJNG）勾結，起因是聯邦當局接獲通報，指稱他們定期與CJNG高層會晤，疑似提供警方庇護，且讓CJNG操控公共工程標案與市政財務。

這起命案是墨西哥近期一連串公職人員攻擊事件之一。據政治顧問機構Integralia報告，光是今年1月至3月期間，墨西哥至少50名公職人員被殺，近幾月來包括哈利斯科州與維拉克魯茲等地也發生多起針對政治人物的致命襲擊，且其中多起疑似與組織犯罪勢力有關。

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