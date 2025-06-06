喪屍毒梟拒捕卻遭披薩卡關！上膛金牛座備火拚　女友在身旁嚇壞

記者邱中岳／台北報導

北市警方在日前接獲線報，有不肖毒梟四處兜售毒品依托咪酯原料罐以及相關分裝器具，警方在4日中午掌握行蹤，正巧發現拿著披薩準備回家的嫌犯與女友，立刻上前制止喊停，毒梟原本還要拔槍拒捕，所幸因為拿槍慣用手正端著披薩，所以無法反擊就當場被制伏。

▲警方在新北市深坑區圍捕陳姓嫌犯，當街將陳與其女友制伏在地。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，45歲陳姓男子，平時靠販賣毒品依托咪酯原料罐維生，且2天就更換一次住所，都與女友投宿在朋友家裡，警方掌握陳男平時擁槍自重，為了避免被黑吃黑，都會隨身帶著槍枝，警方在4日掌握陳的行蹤，當場到新北市深坑區埋伏。

▲北市警員抓毒梟，他包包內藏上膛金牛座隨時要火拚。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場發現，陳姓男子正巧與女友外出準備返家，還買了披薩當午餐，警員當時一擁而上，圍住陳姓男子，並當場將陳制伏在地，並在包包裡發現已經上膛的金牛座手槍一把、10顆子彈以及藍波刀，還有毒品依托咪酯原料4罐、煙油2瓶、分裝瓶、煙彈10顆等證物。

警方事後發現，包包裡的手槍已經上膛，因為如果當時陳的用槍慣用手沒有拿著披薩，可能已經將槍枝拿出來與警員「血戰到底」，最後警方順利將人逮捕，並且依照竊盜、《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌送辦。