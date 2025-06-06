衛生局今稽查「貴婦打牛奶針」診所撲空　貼公告要求醫師說明

▲北市衛生局今日至現場查核診所未營業。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

有「回春名醫」稱號的醫師吳紹琥在東區開設醫美「法瑞診所」，一名蔡姓女子5月25日前往施打俗稱「牛奶針」的舒眠針後當場陷入昏迷，至今仍未清醒。北市衛生局今（6）日上午到該診所稽查，現場未營業，無法進入，當下開立意見書要求負責醫師說明，但至今仍未獲得聯繫。

北市衛生局表示，於媒體報導前尚該接獲本案相關陳情案件，昨日得知相關消息便積極與診所聯繫，但撥打診所電話無人接聽，今日上午前往稽查該診所，現場未營業，無法進入，已開立陳述意見通知書請診所於今日14時至北市衛生局陳述，但至今仍未獲得回覆，會持續聯繫診所負責醫師說明相關事項。

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北市衛生局醫事管理科科長陳怡龍表示，調查法瑞診所於111年5月19日核准設立，目前有2位醫師執業登記（包含負責醫師吳O琥 ）。北市衛生局會持續聯繫該診所說明，已主動與警察局大安分局偵查隊聯繫，案件目前由檢調介入調查，如有需協助調查，北市衛生局將積極配合辦理。

▲開立陳述意見通知書。（圖／北市衛生局提供）

陳怡龍指出，已於今日上午接獲家屬陳情案件，按醫療事故預防及爭議處理法規定，醫療爭議當事人得檢具申請書，向當地所設置之醫療爭議調解會申請（當事人包含與醫療爭議有關之醫事人員、醫事機構、病人或其他依法得提起訴訟之人）。調解申請受理後，將先進行形式審查，資料齊備後，於45天內召開調解會議。

北市衛生局針對醫美診所會加強以下措施以維護民眾就醫權益：

1. 每年針對基層醫療機構進行督導考核（考核項目包含診所是否有執行全身麻醉、診所醫事人員是否有取得有效期限急救證照及診所是否有執行美容醫學業務）。

2. 辦理「提供美容醫學服務診所之專案稽查計畫」，針對違規及高危診所進行查核。

3. 於北市衛生局網站公告本市申請登記核准執行特定美容醫學手術之醫療機構。

4. 針對違反醫療法規定之診所，經裁罰後於網站公告，必要時予以列管。