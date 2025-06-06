20歲女部屬返家撞見上司「著內褲躺床」　他竟辯：我喜歡她

▲ 女部屬午休返家驚見主管「半裸躺床」！（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

日本福岡市近日發生離譜案件！一名20多歲女子趁午休時間返家拿忘記的物品，竟驚見自己公司的47歲男上司只穿內褲、躺在自家床鋪，嚇得當場報警。警方到場後逮捕該男，訊後他坦承因對女部下心生好感，「想多了解她」才擅闖住家，目前全案仍在進一步調查中。

根據《日本電視台》等多家日媒報導，遭逮捕的是住在福岡市西區室見丘的47歲男性公司員工。警方指出，該男於5月29日中午過後，涉嫌不法侵入公司一名20多歲女性部屬的住處。

當時女部屬在午休時段返回自家拿東西，進門後卻意外撞見公司上司脫下褲子、僅穿著內褲躺在臥室床鋪上，場面驚悚至極。女子當場嚇壞，隨即報警求助，警方趕到後當場將男子逮捕。

面對警方訊問，男子供稱「因為對女部下有好感，想進一步了解她，於是擅自進入她家」，對犯行供認不諱。至於他是如何進入女方住處、是否曾有其他類似行為，目前警方正進一步釐清中。

消息曝光後引發日本網友熱議，許多人怒批該男行徑噁心又可怕，「太可怕了，根本變態」、「這種人怎麼當主管」、「女生真的要小心」，也有不少網友為女部下感到不捨，呼籲嚴懲此類惡行。

女部下午休返家驚見主管「半裸躺床」！（圖／翻攝自X）

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