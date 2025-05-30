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新冠確診再攀升！6月起單周恐破20萬人　玉醫提前醫療物資整備

▲行政院呼籲國人務必落實「端午防疫五要點」。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

行政院呼籲國人務必落實「端午防疫五要點」。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著端午節連續假期來臨，國內 COVID-19 疫情有升溫趨勢。為因應可能出現的大規模人流移動與家庭聚會所帶來的傳染風險，衛生福利部玉里醫院全力配合中央政府防疫政策，提早整備醫療資源，確保防疫物資充足，同時呼籲民眾落實個人防疫措施，並鼓勵高風險族群踴躍接種疫苗，共同守護社區與家庭的健康安全。

依據疾病管制署最新監測資料顯示，近期 COVID-19 確診人數持續攀升，預估疫情將於 6 月底至 7 月初達到高峰，單週確診人數恐突破 20 萬人，甚至可能超過去年夏季疫情的高點。面對此波疫情的發展趨勢，衛福部醫福會特別於端午節前夕召開全國防疫整備會議，針對各級醫療院所的醫療量能、防疫物資與藥品儲備進行全面盤點。

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玉里醫院簡以嘉院長表示，院方已完成防疫整備工作，防疫物資如口罩、快篩試劑、酒精與藥品等儲備均屬充足，醫療人員也已完成相關教育訓練與應變規劃，將持續提供民眾安心、便捷的醫療服務。院方呼籲民眾無需過度恐慌，但務必提高警覺，主動配合各項防疫措施，尤其在假期間外出旅遊或返鄉團聚時，更應注意個人與家人健康狀況，防範病毒傳播風險。

▲行政院呼籲國人務必落實「端午防疫五要點」。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

玉里醫院社開放民眾流感門診並安排新冠疫苗接種約診，提供便民接種管道。

中央公開呼籲國人務必落實「端午防疫五要點」，包括：
1. 就醫需求請分級分流，避免醫療資源壅塞
2.快篩試劑產能充足，持續鋪貨，民眾可安心取得
3. 藥品備量穩定，藥局與醫療院所皆有供應，不必搶購囤積
4. 高風險族群應儘速接種疫苗，提升群體保護力
5. 如有症狀應主動快篩並配戴口罩就醫，避免擴散感染

玉里醫院也積極推動社區門診服務，目前開放民眾於每週二、三、五上午流感門診及週二下午安排新冠疫苗接種約診，提供便民接種管道。院方特別提醒，長者、慢性病患者、孕婦及免疫低下族群感染後風險較高，應優先接種疫苗以提升保護力。

▲行政院呼籲國人務必落實「端午防疫五要點」。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

玉里醫院簡以嘉院長以身作則，接種疫苗。

此外，玉里醫院也呼籲民眾日常生活中應持續保持良好衛生習慣，包括勤洗手、遵守咳嗽禮節，以及在人潮密集場所如醫療院所、長照機構、大眾運輸工具等主動配戴口罩，以降低傳播風險。若出現發燒、喉嚨痛、咳嗽等呼吸道症狀，應立即進行快篩，並戴口罩就醫，以防止病毒進一步擴散。

端午佳節將至，玉里醫院也祝福鄉親端午安康，並再次提醒大家，在享受與親友團聚的溫馨時刻之餘，不忘提升防疫意識，確保自己與家人的安全健康，共同度過一個平安無虞的端午佳節。


 

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