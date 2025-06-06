賴清德出席警大聯合畢業典禮　勉畢業生莫忘初衷真心服務人民

▲賴清德總統今天上午出席警察大學聯合畢業典禮，校閱畢業生隊伍。（圖／警大提供）

記者沈繼昌／桃園報導

賴清德總統今（6）日上午出席「中央警察大學114年度聯合畢業典禮」，賴總統以莫忘初衷期勉畢業生，呼籲畢業後應注意安全、兼顧家庭，並以警大校訓－「誠」提醒同學，未來在面對工作困難時，能做到不自欺、也不欺人，以真心真意服務人民，不斷學習新知，確實完成工作及被交付任務，最後祝福畢業生工作順利與一帆風順。

賴總統今天上午在內政部長劉世芳、警政署長張榮興、消防署長蕭煥章、矯正署長周輝煌、海巡署長張忠龍、移民署長林宏恩與警察大學校長楊源明等人陪同下出席，列席者還包括各國駐台使節。

▲賴清德總統今天上午出席警察大學聯合畢業典禮，向畢業生致詞勉勵。（圖／警大提供）

賴總統首先頒授學位證書給畢業生代表，並完成撥穗儀式。賴總統致詞時表示，中央警察大學以奉獻國家、造福社會、服務人民信念建校，也是國家栽培警政幹部重要搖籃。警政教育成功是治安工作的基礎，他在去年520就職後參加的第一場畢業典禮就在警察大學，他以具體行動表達對警政教育的支持，以及警政工作的重視。

今天很榮幸今年再度與各界貴賓共同見證警大90期畢業班完成學業，同時感謝警大所有師長辛勤教誨，栽培文武合一的國家新力量，並感謝所有家長對孩子從事警察工作的支持，期盼未來警政工作能持續得到家長的支持，並祝福警大90期畢業生未來一帆風順。賴清德也勉勵畢業生未來要照顧好家庭，警察、消防、海防等工作的挑戰很大，未來同學們不管擔任什麼工作，即使挑戰再大都要兼顧好家庭，工作成功又家庭幸福美滿，相信人生會更圓滿。

賴清德也以警大校訓－「誠」期勉畢業生，第一是真實，不自欺、也不欺人。面對工作的困難，要了解自身的不足，平時加強訓練或求助同伴及長官，大家共同面對困難。不能用吃案方式解決問題，不僅對治安改善沒有幫助，反而會貽誤任務，也沒辦法完成人民對我們的託付。「誠」的第二層次是真心真意服務人民，維護治安、交通，成為人民的保母。第三層次，是確實把工作做好並完成長官交辦任務。犯罪手法不斷創新，期勉同學們離開學校進入職場後仍要不斷學習新知，利用科技增進辦案技能。

▲警察大學聯合畢業典禮後，內政部長劉世芳與警大校長楊源明等師長與畢業生開心合影。（圖／警大提供）

賴清德最後強調，今天特別以警大校訓「誠」勉勵畢業生，希望大家都能記得當初在大考前的辛苦準備、進到學校時的震撼教育，這4年的辛苦訓練，今天才能完成學業、走入社會。期許大家莫忘初衷，更不要忘記師長們的教誨，祝福大家工作順利、家庭幸福，獲得人生更完整的成就。

警察大學表示，本屆共有410名學生獲頒學位，其中包括18名博士、100名碩士、194名四年制學士及98名二年制技術系學士。警大畢業生將全數投入警政、消防、移民、矯正、海巡及國安等機關，為相關單位注入新血。