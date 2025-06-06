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美防長示警「中共正積極備戰」　王婉諭曝：4艘航母在台灣周遭對峙

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者李毓康攝）

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

亞洲最大的安全會議「香格里拉對話」日前在新加坡舉辦，除了群聚全球軍方高層外，本次會議「台灣」也成為全場焦點，美國國防部長赫格塞斯還在會中指出，中國對台灣的軍事威脅「真實且迫在眉睫」。對此，時代力量黨主席王婉諭昨（5日）表示，近來台灣周遭形成非常罕見的美中航母雙雙對峙，或許因為中共軍演侵擾多年，讓台灣人已經逐漸麻木，但面對戰爭的威脅，也千萬不能掉以輕心。

王婉諭提到，上個禮拜，美國國防部長赫格塞斯，在香格里拉對話中指出，「中國對台灣的軍事威脅，真實且迫在眉睫，中共積極的備戰意圖要改變印太地區的現況」，她說，這是川普政府上任之後，對台海問題最強烈的一次措辭。

王婉諭認為，赫格塞斯這麼說，清楚點出台灣目前所面對的挑戰，且不是空穴來風，近期台海陸續發生中國籍人士，頻繁以簡易船體，企圖偷渡入境，登陸的地點包括，桃園、淡水河口、金門、林口沿岸，短時間內接連發生，而且地點多靠近民間生活區域與重要設施，讓人懷疑背後的動機。

此外，王婉諭透露，自5月下旬開始，中國遼寧號和山東號航母編隊，也相繼進入西太平洋和南海，勘稱中國海軍現代化以來，非常罕見的戰略部署，美方也為此出動尼米茲號和華盛頓航母戰鬥群，讓台灣周遭形成非常罕見的航母雙雙對峙。

王婉諭強調，這些跡象都顯示了台海問題的嚴峻和緊繃，但或許是因為中共軍演侵擾多年，讓台灣人已經逐漸麻木，國內對於這些衝突局勢的討論，反而非常的少。

最後，王婉諭提醒，面對戰爭的威脅，固然無需過度恐慌，但是也千萬不能掉以輕心，因為這正是中國溫水煮青蛙，希望能夠達成的目的，王婉諭說，台灣備戰但不主動引戰，為了守護我們的民主和自由，台灣人絕不會畏懼。

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