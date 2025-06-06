募款不如預期 　 嘉基醫院「食在有希望」計畫急需支持

▲▼ 弱勢者營養餐食募款「食」在不足！嘉基籲請挹注希望 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院從2023年開始，每年發起「食在有希望」計畫，號召社會愛心朋友發揮「人飢己飢」的精神，為弱勢族群提供營養品或餐食，不過今年受各項因素影響，募款狀況不如預期，讓社工相當擔心。

▲ 送餐志工每天藉由送餐時刻關懷長輩。（圖／嘉義基督教醫院提供）

七十多歲的阿智伯跟中風的妻子感情甚篤，為了照顧中風的妻子，本身需要洗腎的阿智伯忽略自己的營養問題，以省吃儉用的方式節約開銷，導致多次暈倒在馬路邊。所幸醫院社區服務部社工介入，阿智伯開始獲得營養品的支持，不只體力漸漸恢復，也重拾了陪伴在妻子床旁的甜蜜微笑。去年共有超過7000人次得到該計畫的支持，獲得營養品或餐食的補充，嘉基社區服務部部主任林月娥強調，這也是「食在有希望」計畫的核心目標：確保弱勢族群能夠獲得足夠且符合其需求的營養，進而改善其生活品質，重拾對生命的盼望。

▲評估長輩需要營養品的補充。（圖／嘉義基督教醫院提供）

「今年的募款目標是320萬元，計畫開始後近2個月，還達不到目標的3%。」林月娥非常擔憂，因為今年「食在有希望」計畫的目標，是幫助在地社區超過15000人次的弱勢個案得到營養支持，當中大多是無法獲得公資源補助的獨居長輩、身心障礙邊緣戶，但可能是受到天災以及國際政經局勢動盪的影響，近期募款狀況並不理想。

林月娥說，憑藉社會大眾的支持，嘉基希望針對經濟困難的個案，提供及時的餐食援助，包括營養均衡的便當、方便儲存的牛奶與乾糧，甚至新鮮的蔬果食材。「另外，還有許多個案不僅需要基本的食物援助，更需要針對其特殊狀況的營養支持，例如需要管灌流質食物的患者，或是因疾病導致營養吸收不良的個案。」這些物資將透過社工師的評估與轉介，送到真正有需要的個案手中，讓他們不再為下一餐煩惱，感受到社會的溫暖。

「台灣是一個充滿愛心的社會，不論環境如何艱難，我們相信集合眾人的力量，一定能持續為弱勢者送去希望，幫助他們度過難關，重新站起來。」嘉基院長陳煒表示，為了讓「食在有希望」計畫能夠長久且有效地運作，嘉基誠摯呼籲社會各界踴躍參與支持，共同關懷我們社區中的弱勢族群。民眾的每一份愛心，都能轉化為一份溫暖的餐食、一罐珍貴的營養品，為他們的生命帶來實質的幫助與希望。