照顧唐氏症兒！64歲身障男生活陷困頓　東港警伸援手

▲東港警分局員警幫助葉姓鄉民。（圖／記者陳崑福翻攝)

記者陳崑福／屏東報導

低收入戶的屏東縣新園鄉64歲葉姓鄉民，患有身心障礙，並需每週固定前往東港安泰醫院復健，家中還需照顧患有唐氏症的兒子，兩名女兒則因健康因素無法支援家計，生活困難。東港警分局員警獲悉後，聯合關懷協會與志工隊前往慰問，致贈慰問金及物資，並協助轉介慈善基金會，葉男對警方關懷深表感謝。

東港警分局新園分駐所所長蔡曜陽、警員簡政弘，日前得知轄內64歲葉姓鄉民為低收入戶，有身心障礙證明，雙腳因置入人工關節，每周一至五均須至東港安泰醫院復健，家中尚有同住一子(41歲)患有唐氏症病史，平時起居均由葉男照顧。

葉男另有兩個女兒均居住於外縣市，但大女兒現有骨癌病史並持續追蹤中，二女兒現因腎功能失常，需依靠機器洗腎，兩位女兒因身體狀況自顧不暇，無法幫忙貼補家用；目前家內經濟支出由葉男負擔。

蔡所長等人得知後，與新園鄉草地關懷協會、新園志工小隊前往關心慰問，並由協會致贈慰問金1萬元及白米、沙拉油等愛心物資，並協助轉介張榮發基金會，葉男對警方關懷之舉，表示感激。



東港警分局表示，警察工作除治安、交通工作外，為民服務亦是警方著重的工作之一；如遇弱勢個案及家庭時，亦適時主動給予關心及轉介相關社福單位，展現警察人民保母的精神。