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新冠連7週升溫！醫示警病毒變低調不發燒也中鏢　5大身體訊號別忽視

▲▼新冠,重症專科醫師黃軒,新冠變異株。（圖／取自photoAC）

▲國內新冠持續升溫，醫生示警病毒變低調，不發燒也可能中鏢。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

新冠疫情持續升溫已邁入第7週，疾管署預估端午連假過後，將在月底進入高峰， 胸腔暨重症專科醫師黃軒示警，新冠病毒別再只看會不會發燒、會不會咳嗽、會不會喉嚨痛，重症醫師黃軒發文指出 ，2025年的新冠變異株超級「低調」，常常不發燒、不劇烈發作，要識破它，得靠觀察5大訊號燈！

最新研究指出，2025年的新冠病毒症狀已大幅改變，傳統印象中的「發燒、咳嗽」已不再是主要警訊！根據《新英格蘭醫學期刊》與多國資料分析顯示，今年第1季（1至3月）確診個案中，發燒比例已降至38.2%，反而最常見的前三大症狀是全身疲勞（54%）、頭痛（48%）與腹瀉（42%），醫師提醒，新一代變異株不僅傳染力強、還擅長偽裝，常以輕微腸胃症狀或嗅覺變化現身，讓不少人誤以為只是感冒或小病，來自中國、英國、法國與香港的數據也證實，這波病毒已具全球性擴散特徵，民眾若出現腹瀉乏力頭痛喉嚨乾癢嗅覺變鈍等五大新訊號務必提高警覺！

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新冠病毒已悄悄進化成「潛行模式」，最新流行的變異株如 KP.2、JN.1、XBB 等「FLiRT 家族」，不但傳染力更強，更具備高免疫逃逸能力，即使你曾經確診或完成疫苗接種，仍有可能再次中標。更棘手的是，這些變異株常以輕症偽裝出現，表面上看起來只是感冒、腸胃炎，但實際上肺部可能已悄悄出現「毛玻璃」病灶，讓人難以察覺。

遇到疑似症狀時，醫師建議，務必掌握「黃金48小時」的自我觀察期，若症狀持續加重，如呼吸變急促、腹瀉不止或頭痛劇烈，就要立刻就醫，避免錯失治療時機，但即使症狀沒有惡化，也別掉以輕心，減少外出、多休息、在家自我隔離仍是保護自己與家人的關鍵，進出人潮密集場所如捷運、電梯、醫院時配戴口罩，仍是最便宜、也最實用的方法，並提醒不要忽略身體的小訊號，像是嗅覺突然變遲鈍、舌頭發澀、喉嚨癢卻不痛等微妙變化。

想要提升對抗病毒的能力，不是猛灌維他命C就能搞定，醫師提醒，打造長效免疫力，關鍵在於日常的「四駕馬車」作息規律、適度運動、心理平衡、飲食均衡，平時穩紮穩打強化免疫力。

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