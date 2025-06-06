新冠連7週升溫！醫示警病毒變低調不發燒也中鏢　5大身體訊號別忽視

▲國內新冠持續升溫，醫生示警病毒變低調，不發燒也可能中鏢。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

新冠疫情持續升溫已邁入第7週，疾管署預估端午連假過後，將在月底進入高峰， 胸腔暨重症專科醫師黃軒示警，新冠病毒別再只看會不會發燒、會不會咳嗽、會不會喉嚨痛，重症醫師黃軒發文指出 ，2025年的新冠變異株超級「低調」，常常不發燒、不劇烈發作，要識破它，得靠觀察5大訊號燈！

最新研究指出，2025年的新冠病毒症狀已大幅改變，傳統印象中的「發燒、咳嗽」已不再是主要警訊！根據《新英格蘭醫學期刊》與多國資料分析顯示，今年第1季（1至3月）確診個案中，發燒比例已降至38.2%，反而最常見的前三大症狀是全身疲勞（54%）、頭痛（48%）與腹瀉（42%），醫師提醒，新一代變異株不僅傳染力強、還擅長偽裝，常以輕微腸胃症狀或嗅覺變化現身，讓不少人誤以為只是感冒或小病，來自中國、英國、法國與香港的數據也證實，這波病毒已具全球性擴散特徵，民眾若出現腹瀉、乏力、頭痛、喉嚨乾癢、嗅覺變鈍等五大新訊號務必提高警覺！

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新冠病毒已悄悄進化成「潛行模式」，最新流行的變異株如 KP.2、JN.1、XBB 等「FLiRT 家族」，不但傳染力更強，更具備高免疫逃逸能力，即使你曾經確診或完成疫苗接種，仍有可能再次中標。更棘手的是，這些變異株常以輕症偽裝出現，表面上看起來只是感冒、腸胃炎，但實際上肺部可能已悄悄出現「毛玻璃」病灶，讓人難以察覺。

遇到疑似症狀時，醫師建議，務必掌握「黃金48小時」的自我觀察期，若症狀持續加重，如呼吸變急促、腹瀉不止或頭痛劇烈，就要立刻就醫，避免錯失治療時機，但即使症狀沒有惡化，也別掉以輕心，減少外出、多休息、在家自我隔離仍是保護自己與家人的關鍵，進出人潮密集場所如捷運、電梯、醫院時配戴口罩，仍是最便宜、也最實用的方法，並提醒不要忽略身體的小訊號，像是嗅覺突然變遲鈍、舌頭發澀、喉嚨癢卻不痛等微妙變化。

想要提升對抗病毒的能力，不是猛灌維他命C就能搞定，醫師提醒，打造長效免疫力，關鍵在於日常的「四駕馬車」作息規律、適度運動、心理平衡、飲食均衡，平時穩紮穩打強化免疫力。