「新冠死亡率是流感9倍？」醫查核搖頭　曝2大問題：是錯誤的

▲新冠疫情升溫。（示意圖／記者林名揚翻攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

國內新冠肺炎疫情升溫，前台大感染科醫師林氏璧近日在粉專指出，「新冠的死亡率是流感的9倍嗎？錯誤。」提到前陣子看到有媒體稱「新冠併發重症比率平均是流感的16倍，死亡率更高達9倍」，可該段敘述不僅錯誤，還涉及基準不一致與統計誤用，「我覺得自己變成事實查核中心了」，話題引發熱議。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，看到有媒體稱「以2023年11月至2024年2月感染高峰期來看，新冠併發重症比率平均是流感的16倍，死亡率更高達9倍」。但經他與疾管署副署長羅一鈞查證，這段敘述其實有兩大問題。第一是新冠當時通報的是「併發症」而非「重症」，導致誤將包含肺炎、腦炎等較輕症狀計入統計，與流感的ICU重症相比，基準不同，自然高估新冠的重症數。

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第二則是媒體使用的是「死亡數」而非「死亡率」，兩者有本質差異。他以數字舉例，「2023年11月至2024年2月，新冠併發症7149例、死亡805例；流感重症469例、死亡89例。雖然數字看起來是9倍，但那是死亡總數的比較，並非『死亡率』。」

林氏璧強調，「我們不知道到底有多少人感染，也就無法確定分母，新冠死亡率不可能說是流感9倍。」他認為這些誇大報導會誤導民眾，進而產生不必要的恐慌。

他也補充觀察到，2024年10月起至2025年3月，流感重症高達1152例、死亡254例，新冠併發重症則為522例、死亡112例，數字已經反轉，「去年新冠死亡數是流感的9倍，今年流感反而是新冠的2.27倍」。儘管如此，他仍認為「就算數據不能直接比較，新冠的重症與死亡比例應該還是比流感略高，但絕對不會到9倍那麼誇張」。

另外，對於媒體下標說他表示「新冠早已流感化」，林氏璧也嚴正澄清，「我說的是『漸漸地』流感化，我從來沒說『早已』或『已經』流感化。」並強調就算是流感化，他完全沒有要大家忽視的意思，「流感可以多嚴重，過去的這個冬天我相信大家都感受到了。」