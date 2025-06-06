打工菜鳥請注意！這些災難真的發生過　網友分享超糗黑歷史笑翻全場

▲網友分享打工時期犯過最嚴重的錯誤，有些堪稱災難等級！（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

暑假將至，不少學生準備踏入職場體驗打工生活，網友真心提醒：「打工真的不是想像中那麼簡單！」最近有網友在Threads上發文提問：「想聽聽你們打工闖過最嚴重的禍」，結果掀起一波災難級回憶殺，各路網友爭相分享自己曾經犯下的「職場初犯」，有的哭笑不得、有的至今想起仍滿臉尷尬，有的更堪稱打工界傳奇！

其中最戲劇化的，莫過於一名網友分享他在馬場打工的經歷。才剛上工第一天，晚上好奇跑去探望馬匹，離開時卻忘了關大門，導致整個馬場的馬兒集體逃脫、跑上馬路，場面堪比災難片，他緊急衝到員工宿舍大喊：「對不起我忘記關門了！可以幫我抓馬嗎？」當時的他連誰是員工都分不清楚，抓馬抓到懷疑人生，只能無奈自嘲「天塌了」。

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也有網友分享自己在防疫期間打工時，左手拿酒精、右手拿額溫槍，卻一時不察操作成「酒精噴額頭、額溫槍量手溫」，讓客人額頭濕到像剛洗完頭，自己也只好裝沒事繼續服務。另一位在便利商店打工的網友，收銀時收到一張濕答答的千元鈔票，靈機一動「拿去微波爐烘乾」，結果防偽條燒到焦黑消失，只能默默掏出自己的一千補上」。

還有人在粥店剝皮蛋，技術不佳怕被罵，竟然默默把剝壞的皮蛋全吃掉，隔天直接被資遣。也有人當社區泳池救生員，下班忘了關掉加熱器，結果隔天整池變「溫泉」，住戶不但沒投訴，還默默幫他隱瞞過錯，堪稱最溫柔的救援。

經典還不只這些！一名大賣場員工原本想廣播「十分鐘後即將打烊」，一緊張說成「我們即將倒閉」，讓全場客人瞬間愣住；另一位餐廳員工在父親節活動時特別到桌邊與用餐客人互動，走到一桌熱情發問：「有沒有話想對親愛的爸爸說？」結果被冷冷回一句：「他是我老公。」

最讓人笑到尷尬癌發作的，則是一位產品業務陌生開發時，對著帶小孩的老闆娘說：「哇～這麼年輕就帶孫子！」結果老闆娘臉色鐵青回：「那是我兒子。」瞬間社死現場直接＋100。