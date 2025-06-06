開撕川普！馬斯克身家單日蒸發340億美元　創史上第2大損失

▲美國總統川普（左）與億萬富翁馬斯克（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國億萬富翁馬斯克與總統川普撕破臉，不斷在各自社群平台發文隔空大吵。依據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），馬斯克身家5日蒸發近340億美元（約新台幣1兆元）。

彭博等報導，馬斯克辭去政府效率部（DOGE）職務離開白宮之後，不但開轟共和黨大而美法案，還稱「如果沒有我，川普早就輸了大選，共和黨也不可能掌控國會」，指控川普與淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關聯，「該是時候丟出真正的重磅炸彈了。川普總統在艾普斯坦的名單上。這就是他不想讓名單曝光的真正原因。」。

川普則稱，馬斯克之所以批評這項大而美的法案，是因為法案取消有利於特斯拉，還說他和馬斯克的關係很好，但不確定是否能持續下去，並威脅要取消與馬斯克公司的合約。

特斯拉股價應聲暴跌超過14%，公司市值蒸發約1380億美元。彭博億萬富翁指數指出，在5日過後，馬斯克身家蒸發340億美元，創下彭博億萬富翁指數史上第二大單日財富損失，僅次於2021年11月。

▲雖然馬斯克身家蒸發近340億美元，但他依舊是全球首富。（圖／翻攝自彭博）

2021年11月，馬斯克透過推特詢問是否應該出售10%特斯拉股票，在350萬名網友的回覆之中，超過57%的人回答是。這則推文導致特斯拉當周暴跌16%，讓馬斯克身家損失500億美元。

CNN指出，雖然馬斯克身家蒸發340億美元，但這對身為特斯拉與SpaceX執行長的他來說，這些只是九牛一毛的損失，截至6月5日，馬斯克依舊是全球首富。