工人進人孔蓋施工上半身遭輾！送醫不治　奪命瞬間影像曝

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區永業路昨天（1日）發生一起車禍意外。當時一名工人正在實施下水道工程作業，便打開路中間的人孔蓋，獨自進入下水道檢視，但因人孔蓋在路中，開車經過的男子未注意，直接將半個人在人孔蓋外的工人輾過。救護人員緊急將工人送醫，經1個多小時搶救仍宣告不治。

▲戴男進行下水道檢修，未放置交通錐遭汽車輾過送醫不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，死者50歲戴姓男子為國土管理署城鄉發展分署外包商工人，昨天上午8時許，與同事64歲葉男到新北市新店區，進行下水道污水工程初驗缺失再複驗前的改善工程。上午10時許檢修至永業路91號前，戴男打開人孔蓋就獨自進入下水道，葉男則返回車上拿取安全設備。

▲戴男進行下水道檢修，半個人在人孔蓋外。（圖／記者陸運陞翻攝）

戴男才剛進入下水道，半個人還在人孔蓋外，正準備上班的28歲王男開車經過，疑似視線差未發現，轎車右側直接將戴男輾過，王男的轎車還因此翹起。救護人員抵達，發現戴男意識清楚，與救護人員正常應答，但有鎖骨骨折情況，立即送往新店慈濟醫院治療，但在急診室內戴男病況急轉直下，經搶救仍宣告不治。

警方初步判定肇事原因，開車的王男疑似未注意車前狀況，而戴男在施工時未依規定放置交通錐，但詳細肇因仍待進一步釐清。事故部分由交通分隊處理，並由鑑識完成採證，將依過失致死罪報請台北地檢署相驗。另涉及工安部分，由本分局頂城所通報勞工局處置。

▲王男不慎輾過戴男後，隨即將車停下。（圖／記者陸運陞翻攝）