嫌軍卡開太慢！阿北超車再切回出事了　遭硬頂10公尺打橫路中

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區成功路今天（2日）上午7時許發生一起轎車與軍用卡車擦撞事故。當時2輛車都沿著成功路往景平路方向，轎車駕駛發現，軍用卡車在內線車道慢速，從外線車道超越，但在變換車道時雙方不慎發生碰撞，轎車左側遭軍用卡車向前推撞，所幸並未造成人員受傷，肇事原因仍待進一步釐清。

▲王男超車時與軍用卡車發生擦撞，遭推擠10公尺才停下。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，開銀色轎車的69歲王姓男子，今天早上帶妻子到福和橋下市場買菜，買完就開車沿著成功路返家，途中遇上開著軍用卡車、剛出完任務的25歲黃姓男子，王男覺得黃男開得相當慢，就切到外側車道超車，才剛超越準備切回內線，車身左側就與軍卡發生擦撞，導致王男的轎車打橫遭到推擠。

▲王男與軍卡發生擦撞後，整輛車打橫在軍用卡車前。（圖／記者陸運陞翻攝）

雙方車輛停止下車查看，所幸未有人員受傷，警方到場，依規定繪製現場圖、攝影照片及製作交通卷宗，並對雙方進行酒測，酒測值皆為零，王男則不斷向警方抱怨對方實在開得太慢。確切肇事原因，仍待警方調閱監視器畫面，還原事發經過，再進一步釐清。

▲王男車左側遭撞後，板金嚴重凹陷。（圖／記者陸運陞翻攝）