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被爆搭公務車反罷免、出入違法炒股建商　鄭正鈐低調不回應

▲▼鄭正鈐搭公務車出入建商住宅。（圖／翻攝周軒臉書）

▲鄭正鈐出入涉案建商住宅。（圖／翻攝周軒臉書）

記者杜冠霖／台北報導

監察院近日爆出濫用公務車爭議，昨藍營踢爆，多位民進黨立委在今年1月10日中午疑似濫用公務車，集體前往台北市萬華區詹記麻辣火鍋聚餐，但沒多久，綠營就貼出多張「藍黨團總召傅崐萁、立法院長韓國瑜兩人搭公務車聚餐照」反擊。而藍綠委愛搭公務車，6日陽明交大教授林志潔5日也接獲爆料，藍委鄭正鈐搭乘公務車來回台北新竹宣揚反罷免，且未依使用規定負擔油料。更被踢爆，鄭正鈐出入涉嫌透過私募炒股，非法獲利超過1億元的知名建商集團總部。對相關爆料，鄭正鈐今（7日）面對媒體堵訪則不願回應。

林志潔表示，有揭弊者指出，新竹市區域立委鄭正鈐，經常違法使用立法院公務車載送他來回台北新竹，不但要送他跑新竹地方行程，且還要載他去宣揚反罷免。揭弊者更進一步指出，鄭正鈐委員從未依照立法院公務車使用要點負擔油料等費用，只要調查派車資料和是否給付費用即可得知。

林志潔呼籲政風單位應儘速調查，並請鄭委員在涉嫌包庇暴力討債和組織犯罪之餘，不要濫用公家資源，並壓榨立法院駕駛，違反友善職場的規定。

林志潔也踢爆，揭弊者再度指出5月27日，鄭正鈐又濫用立院公務車車號BBU-9207，載他來回台北新竹，並跑了一整天的地方活動反罷免。

對於相關爆料，鄭正鈐今上午面對媒體堵訪時，僅低調回應，一切依照規定辦理。至於出入涉嫌透過私募炒股，非法獲利超過1億元的知名建商集團總部，鄭正鈐未做回應。

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