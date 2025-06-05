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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「罷瑤」搞錯受理機關遭北高行駁回　賴苡任：會討論後續應對

▲▼賴苡任 罷吳四騎士。（圖／記者屠惠剛攝）

▲罷免吳思瑤團體召集人賴苡任。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉聲明退出，召集人賴苡任向法院聲請假處分，請求法官命令中選會就他提出的連署罷免函受理，但台北高等行政法院認定聲請於法不合，應予駁回。賴苡任今（5日）傍晚回應，尊重法院的裁定，後續如何應對，會與團隊再討論。

北高行指出，罷免案連署人名冊受理之適格機關應為台北市選舉委員會，而非中選會；再者，北高行更指出，賴苡任只是召集人，並非《選罷法》所規範之人員，其聲請並非適法，故認定賴苡任聲請於法不合，應予駁回。北高行表示，罷免案連署人名冊受理之適格機關應為台北市選舉委員會，並非中選會，賴苡任聲請中選會應「受理」其所提出之連署罷免函及檢附連署人名冊，核無依據。

賴苡任回應，駁回理由與當日庭上中選會之三項主張完全一致，自己也絕對尊重法院的裁定，後續如何應對，會與團隊再討論；他特別感謝臺北高等行政法院的法官願意花時間聽他們論述，尤其當法官也對於《選罷法》產生諸多疑問時，「至少讓我覺得有人明白我們的困難，也對《選罷法》的矛盾抱持疑問，我相信當天聽庭的每一個人都能感受的到。」

至於昨日受邀至台北市選委會場勘一事，賴苡任說，中選會替兩個罷免團體（罷瑤、罷憶）發新聞稿對外說明細節，甚至替罷團公布可能的送件日期及送件時間。罷免吳思瑤團體受寵若驚，深感敬佩，因為身為中央選務機關，竟願屈身擔任罷免吳思瑤的對外發言人及媒體聯絡窗口。

賴苡任諷刺，中選會主委李進勇堪稱公務員之楷模、父母官之榜樣、士大夫之風範，不僅敢為天下先，還愛民如愛子！若中華民國之官員皆由如此為民服務之熱誠，國家之振興又有何憂。

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