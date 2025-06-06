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咖啡店老闆控偏心弒母！兄曝媽留房+500萬　淚問：這樣有偏心

▲▼台中許男殺母。（圖／翻攝許男臉書）

▲台中一名許男（左一）殺母（左二），哥哥（右一）今日出庭作證，認為媽媽並沒有對誰偏心。（圖／翻攝許男臉書）

記者許權毅／台中報導

台中市某咖啡廳去年發生許姓老闆弒母命案，許男哥哥今日出庭作證，被問到「媽媽比較偏心」時，許兄當庭落淚說：「我只是一個比較不用讓媽媽擔心、不用操心的小孩，媽媽還打算留另間房子給弟弟，並要給我500萬，以後給弟弟當每月生活費，這樣有偏心誰？不要把父母的愛當成偏心。」許男第一次得知此事，情緒頗為激動。

【相關報導】►咖啡廳老闆弒母原因曝！哥優秀他常挨罵　為WiFi吵架釀血案

台中市北屯區崇德六路一間咖啡廳去年4月發生命案，許男與母親因為數位電視「卡頓」發生口角，莊女質疑兒子踢到網路線，造成WiFi異常、電視不能正常收看，母子吵架後，許男持7公分朝水果刀刺向母親，造成許母胸腹部重傷死亡，被依殺人罪起訴，案件原訂由國民法官審理，地院裁定改採通常程序審理。

▲台中北屯一間咖啡廳去年傳出許姓老闆弒母命案。（圖／ETtoday資料照）

許男哥哥原本在香港某銀行上班，今日專程返台作證，許父也出庭。許兄說，弟弟是內向、慢熱的人，兄弟爭執點常在於看不慣弟弟對爸媽不尊敬，但擔心挑起他情緒，讓家庭不平靜，刻意減少互動，也擔心弟弟曾有攻擊傾向，會對爸媽不利。

許男辯護律師問許兄，媽媽是否會「偏心」，幫他買房？許兄說，偏心很主觀，覺得媽媽才對弟弟偏心，為他操碎了心，弟弟曾輕生被救回，仍情緒不佳，媽媽說「要陪死，到陰間去照顧弟弟」這句話讓自己傷心不已。後來媽媽仍擔心弟弟，要弟弟住在老家，就怕弟弟輕生救不了他，「這樣媽媽比較偏心誰？」

許兄激動落淚說，「我只是一個比較不用讓媽媽操心的孩子，比較自主，偏心在我身上不適用。事發前，媽媽曾說因為幫我出了1000萬頭期款，要給弟弟一間房子，並要留500萬給我，當作弟弟未來的生活費，要我每月給弟弟3萬，不要把父母的愛當成偏心。」

許兄原本擔心弟弟在被告席，自己作證會挑起雙方激動情緒，向法官請求能讓弟弟暫時離席，但審判長高增泓認為，許男應在場，才能就證述內容提出質問，避免不公平，但是要求被告許男坐到旁聽席，拉開雙方距離，並有法警站兩旁加以關注，不過，許男仍數次打斷哥哥回答問題，情緒頗激動。

▲許男經營的咖啡店，由媽媽部分出資，但許男多次提及不滿媽媽控制。（圖／ETtoday資料照）

許男提問前先當庭表示：「我要對父母、哥哥說對不起，自己也不知道媽媽要給房、500萬的事情。但是對於哥哥說自己有攻擊傾向不認同，認為哥哥過年回台時，兄弟倆還坐一塊打電動，若覺得自己有攻擊傾向，為何要靠近？」他的說法讓哥哥難以認同，回說「多麼不成熟的問答，難道我回來要讓媽媽看到不和氣嗎？」

今日庭期另外有傳鑑定許男精神狀況之黃聿斐醫師。黃聿斐認為許男雖有鬱症，但是在案發前後均能控制自己，有完整責任能力，曾問過許男案發當下「下樓拿刀」在想什麼，許男說自己左思右想，覺得「被逼到角落」，許男是一個矛盾且衝突的人，類似鬱症患者犯案案件，少見成年人對成年親友。

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