川普批馬斯克「瘋了」不管用：「我要求他離開

▲美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克撕破臉會。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克與美國總統川普因「大而美法案」（One, Big, Beautiful Bill）意見分歧，徹底撕破臉。馬斯克日前批評該法案是「令人作嘔的可憎之物」。美國總統川普今天首度回應，除了表示對馬斯克的言論「非常失望」外，更直言馬斯克「瘋了」、要求馬斯克退出政府團隊。

馬斯克痛批「大而美法案」的核心爭議在於，他認為川普政府屈服於當權者的壓力，推動法案內容導致過度花費納稅人資金。他指出，電動車和太陽能的獎勵減免被取消，而石油和天然氣的補貼卻絲毫未受影響，讓他感到「極度不公平」。川普則反駁，指馬斯克可能因削減電動車的相關規定而感到憤怒。

川普今天在白宮橢圓形辦公室接受媒體訪問時表示，「我以前和馬斯克很好，但現在不確定未來還會不會那樣。我非常驚訝，也非常失望。」川普進一步指出，馬斯克曾參與法案的內部討論，但如今卻突然公開質疑。

此外，川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，更直白表示自己曾要求馬斯克離開政府團隊。川普在貼文中寫道，「馬斯克漸漸不管用了，我要求他離開。最簡單的節省方式，就是終止與伊隆的所有政府補貼與合約。」這一發言再度展現兩人間的緊張關係。