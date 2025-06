川普批馬斯克「瘋了」不管用：「我要求他離開

▲美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克撕破臉會。(圖/路透)

記者葉國吏/綜合報導

特斯拉執行長馬斯克與美國總統川普因「大而美法案」(One, Big, Beautiful Bill)意見分歧,徹底撕破臉。馬斯克日前批評該法案是「令人作嘔的可憎之物」。美國總統川普今天首度回應,除了表示對馬斯克的言論「非常失望」外,更直言馬斯克「瘋了」、要求馬斯克退出政府團隊。

馬斯克痛批「大而美法案」的核心爭議在於,他認為川普政府屈服於當權者的壓力,推動法案內容導致過度花費納稅人資金。他指出,電動車和太陽能的獎勵減免被取消,而石油和天然氣的補貼卻絲毫未受影響,讓他感到「極度不公平」。川普則反駁,指馬斯克可能因削減電動車的相關規定而感到憤怒。

川普今天在白宮橢圓形辦公室接受媒體訪問時表示,「我以前和馬斯克很好,但現在不確定未來還會不會那樣。我非常驚訝,也非常失望。」川普進一步指出,馬斯克曾參與法案的內部討論,但如今卻突然公開質疑。

此外,川普在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文,更直白表示自己曾要求馬斯克離開政府團隊。川普在貼文中寫道,「馬斯克漸漸不管用了,我要求他離開。最簡單的節省方式,就是終止與伊隆的所有政府補貼與合約。」這一發言再度展現兩人間的緊張關係。

