安樂死倡議者因自殺座艙爭議被捕　獲釋後精神崩潰輕生

▲瑞士安樂死活動倡議家弗洛里安．威利特博士在2024年因涉入安樂死相關的死亡事件而被捕，平安獲釋數月後卻選擇自殺輕生。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

瑞士一名安樂死活動倡議家弗洛里安．威利特博士（Florian Willet）在2024年涉入與「Sarco安樂死膠囊艙」相關的死亡事件，協助一名被病痛所折磨的64歲美國女性安樂死。事件引發瑞士當局強烈反應，而威利特博士也因此被捕。他雖在2024年底獲釋，但卻遭遇了極大的心理壓力，最終在2025年5月5日在德國科隆選擇輕生。他的朋友、同時也是Sarco膠囊艙的發明人菲利普‧尼屈克博士（Philip Nitschke）告訴媒體：「在生命的最後幾個月裡，威利特博士承受的痛苦比任何人都多。」

綜合外媒報導，47歲的威利特博士是瑞士安樂死活動團體「最後手段」（The Last Resort）組織的共同主席，隸屬於國際安樂死推動組織「Exit International」。他在2024年9月參與了第一起使用「Sarco安樂死膠囊艙」的案例，協助一名遭受嚴重免疫系統疾病所苦，最終選擇自殺的64歲美國女性使用膠囊艙執行安樂死。

根據此前報導，Sarco安樂死膠囊艙由澳洲醫生菲利普‧尼屈克設計，選擇安樂死的使用者會坐在這具由3D列印技術打造的密封膠囊艙內，透過按鈕注入氮氣以降低艙內氧氣濃度，讓使用者在數分鐘內因為缺氧窒息而無痛死亡。該裝置旨在提供一種不依賴藥物或醫生的安樂死方式，擴大自主死亡的選擇。

▲Sarco安樂死膠囊艙與設計者菲利普‧尼屈克。（圖／翻攝https://www.exitinternational.net/sarco）

「最後手段」宣稱，根據瑞士法律，協助自殺（assisted suicide）行為在「特定條件下」是合法的，因為當地法律一般來說允許協助自殺，前提是當事人有意願自己動手了結生命。然而這種說法遭到了瑞士內政部長伊莉莎白．鮑姆史奈德（Elisabeth Baume-Schneider）的公開抵制，導致正反意見在瑞士引發激辯。

2024年9月，上文提及的美國女性在瑞士沙夫豪森（Schaffhausen）一間森林小屋內，使用Sarco膠囊艙執行了安樂死，威利特博士是在場唯一的見證者，他形容這次安樂死過程「平和、快速且有尊嚴」。

然而，這起事件引發了瑞士當局的強烈反應，瑞士警方宣稱在死者脖子上「發現勒痕」，因此引發了「謀殺」的質疑，導致警方大規模出動，沒收了自殺艙，並逮捕了威利特博士在內的數人，其中包含一名荷蘭媒體《人民報》的攝影記者。

之後，瑞士沙夫豪森（Schaffhausen）檢方對威利特博士提出「蓄意謀殺」的指控，但「最後手段」組織隨即提出反證，主張死者生前曾被診斷出患有顱底骨髓炎（Skull Base Osteomyelitis），該病症可能表現為骨髓感染，主張是因此導致死者脖子上出現類似勒痕的原因。最終，威利特博士在被拘留了70天後於2024年12月初獲釋，他身上的指控並未成立。

然而，這場逮捕行動據稱對威利特造成了嚴重的心理創傷，在他於2025年去世之前，曾2度被送進精神病院。而尼屈克博士也表示，當他獲釋出來時已經性格大變，「他溫暖的笑容與自信全都消失了，取而代之的是一個似乎因監禁和被無端指控而飽受折磨的男人。」

尼屈克博士在宣布威利特博士的死訊時表示，在獲釋後的3個多月心理復健期間，有精神科團隊對威利特的心理狀況做了全面性評估，認為他罹患了「急性多態性精神病」（acute polymorphic psychosis），其主要特徵是患者在短期內出現多種不同的精神病症狀，例如幻覺、妄想、思維和言語紊亂、行為異常等。而他在自殺不久前，也曾從瑞士蘇黎世的3樓住處跳下而受傷。

「沒有人（對他的死）感到驚訝，他的精神崩潰了。他知道自己沒有做任何違法或錯誤的事，但他對瑞士法治的信念已經支離破碎。」尼屈克博士補充說明：「在生命的最後幾個月裡，威利特博士承受的痛苦比任何人都多。」

在威利特死後，瑞士檢方宣布對他的刑事調查已經終止，但對其他相關人士的調查仍在繼續，包括尼屈克博士本人。

根據資料，目前全球約有23個國家或地區，在「嚴格的法律框架下」允許安樂死合法化，包含荷蘭、比利時、盧森堡、哥倫比亞、加拿大、西班牙及紐西蘭等。其中，瑞士又是少數允許外國人合法進行安樂死的國家，但當地政界人士正試圖收緊相關法律，以防止類似此次Sarco安樂死膠囊艙的爭議事件再次發生。

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