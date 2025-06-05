「希望家園」走出台南！　做工行善團跨縣助修屋阿嬤感動落淚

▲台南「做工行善團」志工團隊遠徵南投修繕林阿嬤老宅，完工後全家展露久違笑容。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

用雙手築起希望的屋頂！台南市勞工局推動「做工行善團」以工代善，號召工會志工為弱勢家庭修繕住所，實踐市長黃偉哲「希望家園」理念，截至6月5日已完成293戶修繕，跨縣市服務達19戶。

其中一例動人故事發生在南投埔里，林阿嬤一家歷經喪親、病弱與貧困之苦，透過志工之力重獲安穩生活，也曾感動當時副總統、現任總統賴清德親自探訪。

林阿嬤喪偶多年，長子早逝、長女身障無法自理，二女則在丈夫過世後攜兩女返家共住，全家列冊為中低收入戶，僅靠種菜與資源回收維生，屋舍殘破不堪。行善團自2021年3月起動工，電氣志工換新水電與設置化糞池，木工更換屋頂、泥作修補牆面與防水施作，還有油漆志工美化室內，大台南總工會更縫製手工窗簾贈送。完工當天，地方鄉親獻花相挺，福祿壽關懷協會與地方人士也齊心協力，現場溫情滿溢。

完工後的溫暖回響至今仍在延續。6月3日，南區一戶受助案女傳訊表示，父親回診後特地繞返老家，看到將完工的房子難掩喜悅，不停扶著新牆巡視屋況，頻頻拍照紀錄這份踏實的幸福。

勞工局長王鑫基表示：「每一釘一錘，都是為生活重建的信念，看見他們笑容，就是志工們最大的鼓勵。」未來，「做工行善團」將持續出發，讓愛走過山海、跨越城鄉，為更多人築起遮風避雨的家。