1到3月行人死亡96人創新低　4月有回升趨勢

▲交通部長陳世凱主持道安記者會。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(5日)公布最新交通事故統計，今年第一季30日死亡達706人，創下6年新低，行人死亡96人，也創下史上新低，不過1月到4月行人死亡75人，「止跌反彈」攀升5.6%，終止行人死亡屢創新低趨勢；此外，台南市整體交通死亡83人居冠，且比去年同期大增21人，為增加最多縣市。

交通部今公布1月到3月交通事故統計，事故件數達9萬9519件，比去年同期增加2054件，成長2.1%；30日死亡有706人喪命，比去年同期減少72人，降低9.3%；受傷則有13萬2322人，比去年同期多了1929人，攀升1.5%。

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▲▼交通事故統計。（圖／交通部提供）

此外，交通部統計今年1月到4月A1類24小時死亡統計，整體有546人喪命，比去年同期減少23人，但行人死亡75人，比去年增加4人，成長5.6%，讓今年1月到3月行人死亡降到歷年新低趨勢被打破。

交通部長陳世凱表示，今年1月到3月交通事故死亡人數706人，為民國108年以來最低點，行人死亡96人，也是有紀錄以來最低數據，另外機車、高齡者、酒駕、兒少死亡，也都比去年和112年同期減少。

針對今年1月到4月行人A1類死亡人數不降反升，陳世凱指出，A1類死亡數字為前導數字，交通部每個月戰戰兢兢檢視每一個紀錄，不管紀錄是否往不好的方向在走，尤其4月行人死亡數據讓人比較擔心，5月也發生重大車禍。

▲交通事故統計。（圖／交通部提供）

陳世凱強調，交通部已針對無照駕駛、車輛不讓行人肇事致人死傷等修法加重罰則，正快速進行中，無照肇事重罰修法預計6月底送到行政院，不讓行人致死或重傷修法也是6月底，都會加快腳步，交通部將持續關注，尤其數字讓人擔心的部分，包括今年1月到3月新竹、苗栗縣、台南市、嘉義縣、澎湖縣等，交通部會跟地方政府密切合作，檢視哪些需要改善來努力。

各縣市表現方面，今年第一季台南交通事故30日死亡達83人，比去年增加21人，為死亡增加最多縣市；行人死亡部分，雲林縣有6人，比去年同期增加5人，為行人增加最多縣市，高雄市有11人，比去年增加2人。台中市雖行人死亡未增加，但死亡人數達17人依舊為全台之冠。

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

陳世凱強調，今年1月到3月交通數據有比較好的趨勢，也是各縣市努力成果，針對台中行人死亡較多部分，交通部也會特別關注，聯繫道安會報未來也會針對台中行人死亡部分加強溝通，內政部在台中補助很多人行道和路口改善，工程面跨部會積極推動，但台中行人死亡數字還是偏高，要做更深度研討，會請道安會針對台中市開會討論，看如何解決台中行人死亡偏高問題。

除工程改善和修法重罰外，交通部也持續推動道安教育推廣，陳世凱指出，針對交通安全教育，過去提供包括低年級和中年級等交通安全保衛戰懶人包，今天公布高年級版，讓道路安全更向下扎根，運研所日前也針對國小、國中和高中路行測驗，以及自行車、摩托車安全騎乘等模擬，讓在學學生透過教育傳遞正確交通觀念，交通部將持續結合教育部教學現場及家長推廣給小朋友。