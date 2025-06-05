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台南後壁芳榮米廠500噸米首度銷日　黃偉哲：再創稻米出口新頁

▲台南後壁芳榮米廠再創里程碑！500公噸白米5日完成封櫃，將首度外銷至日本，由市長黃偉哲親自主持封櫃儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南後壁芳榮米廠再創里程碑！500公噸白米5日完成封櫃，將首度外銷至日本，由市長黃偉哲親自主持封櫃儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

傳承近百年的台南後壁芳榮米廠再創里程碑！500公噸白米5日完成封櫃，將首度外銷至日本，由市長黃偉哲親自主持封櫃儀式，黃偉哲市長他表示，在日本農業保護政策極嚴的情況下，台南稻米能夠成功出口，證明台灣農業實力不容小覷，也讓世界看見「台南好米」的魅力。

▲台南後壁芳榮米廠再創里程碑！500公噸白米5日完成封櫃，將首度外銷至日本，由市長黃偉哲親自主持封櫃儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這批外銷日本的白米為「台南11號」品種，將以日本市場熟悉的5公斤包裝進入當地家庭通路。此次合作的日本KURIYA株式會社創辦人德永真悟也親自來台見證，表示台南白米口感符合日本消費者期待，未來將進一步拓展台灣好米在日本的能見度。他強調：「不只要賣進東京，還要推到全日本！」

▲台南後壁芳榮米廠再創里程碑！500公噸白米5日完成封櫃，將首度外銷至日本，由市長黃偉哲親自主持封櫃儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

芳榮米廠執行長黃麗琴指出，米廠早在2004年便與中央農糧政策接軌，成立契作集團產區，合作農戶近百位、契作面積逾300公頃。全程從田間管理、農藥抽檢到低溫冷藏，層層把關，確保白米新鮮與安全。此外，第五代接班人更以設計專長開發「香米餅」等創新商品，成功打入日本樂天超市，實現從傳統米業到品牌創新轉型。農業局表示，將持續協助農產行銷，讓更多國際市場看見台南的實力與土地的溫度。

▲台南後壁芳榮米廠再創里程碑！500公噸白米5日完成封櫃，將首度外銷至日本，由市長黃偉哲親自主持封櫃儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

KURIYA株式會社的創辦人德永真悟是日本專門販售稻米的職人，擁有多項有關稻米從產地到餐桌的證照，還在日本實測台南好米確實符合日本市場的口感喜好，終於促成芳榮米外銷日本。德永真悟此次親自來台，展現對台南稻米的高度肯定，他在致詞時也強調，未來希望把更多的台灣好米賣到全日本。

▲台南後壁芳榮米廠再創里程碑！500公噸白米5日完成封櫃，將首度外銷至日本，由市長黃偉哲親自主持封櫃儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市政農業局表示，這批台南11號白米，將以日本家庭熟悉的5公斤裝形式進駐日本通路，亦象徵台南優質農產品再次獲得國際市場的高度肯定。芳榮稻米契作集團產區的用心經營，正是對《無米樂》紀錄片中崑濱伯熱愛土地與農業精神的延續與實踐，值得一提的是，芳榮米廠第五代接班人更運用自身設計專長，開發新產品「香米餅」，成功打入日本樂天超市，從傳統米業到創新商品的開發，顯示出芳榮米廠在世代傳承中也不斷進化，將台灣稻米產業推向更廣闊的國際舞台。未來農業局也將持續投入資源，協助在地農業的行銷推廣，讓台南優質農產品被更多國際市場看見。

▲台南後壁芳榮米廠再創里程碑！500公噸白米5日完成封櫃，將首度外銷至日本，由市長黃偉哲親自主持封櫃儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日的外銷米封櫃記者會，包括農業部農糧署南區分署長賴明陽、立委陳亭妃、市議員沈家鳳、蔡育輝、王宣貿、李宗翰等，以及立委林俊憲、賴惠員與各議員服務處派代表到場參加，共同見證芳榮米廠進軍日本市場歷史性的一刻。

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