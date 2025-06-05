「料鐵哥」欠債破7千萬！大甲店設備拍出33萬　還有2間店等法拍

▲料鐵哥爆出欠薪、欠款千萬，台中大甲店今早遭到法拍。（圖／翻攝Google Maps）



記者許權毅／台中報導

台中發跡的鐵板燒店「料鐵哥」近年快速竄起，卻被爆出有財務危機，並積欠廠商貨款、員工薪資、欠稅。經查，負責人黃男遭數家廠商告上法院要求繳交貨款，積欠款項就已經飆破7千萬。其中，大甲店內設備今更被法拍，10多項機台拍出33萬元，預計有2間店也將被法拍。

料鐵哥大甲店房東今年5月向地院請求遷讓房屋，要求黃男應將店面內設備騰空返還，地院裁准。另外，經查詢黃男之「大豐餐飲」公司自去年底有多筆支付命令、給付貨款或是本票裁定，包含積欠貿易公司4131萬為最大筆，另有農產公司922萬、可口可樂公司23萬、蔬果行100萬等，加總破7千萬元。

據了解，黃男除了欠債數千萬，還欠稅未繳，據傳現在人已經消失，又欠許多員工薪水，許多店面早已經頂讓給他人。今日上午，行政執行署台中分署在大甲店舉行法拍，除了法拍名車，也同步前往大甲店進行設備法拍，有2組應買人參與。

▲台中擁有多間的料鐵哥鐵板燒店，傳出老闆跑路，現有多店已經頂讓。（圖／記者白珈陽攝）



大甲店的冷凍庫、冷藏庫、抽油煙機、洋蔥切割機、直立式冷箱、封模機等有價值物品動產，全都遭法拍，總計拍得33萬餘元，對比7千萬貨款與稅金、薪資等，相差甚遠。

勞工局先前統計，自今年農曆年之後就接到多名員工投訴，其中包括2月有員工投訴欠薪以及積欠加班費等情況，4月23日遭勞工局依照違反勞基法開罰5萬元罰鍰。另外，4月18日有員工投訴，公司未幫加保勞健保，以及5月14日、15日，有12名勞工提出勞資爭議調解申請，累計有近20人申訴。

行政執行署台中分署指出，目前除了大甲店進行法拍，先前已經針對大墩店法拍，惟當時應買人出價過低才流標，後續預計還有2間店面設備將進行法拍。