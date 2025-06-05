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騎車「雨衣一件或兩件式」？一票騎士勸退1種：防不住大雨

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

受滯留鋒面影響，最近全台天氣不穩定，有時暴雨一來，就算穿著雨衣依舊會濕一片。就有網友求問，小時候通常都是穿一件式的雨衣，現在騎車改穿兩件式。最近，近舊雨衣破了打算換新的，沒想到被一件式雨衣的廣告打到心癢癢，讓他開始猶豫是否該改回穿一件式，貼文引發討論。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「機車雨衣要買一件還是兩件式的？」小時候他通常都是穿一件式的雨衣，長大開始騎車後換成兩件式的，最近想換新雨衣，被一件式雨衣的廣告燒到，「裡面有提到不少兩件式的缺點，ex：坐的時候拉鍊會積水滲過去、雨衣穿脫不便…等等。」

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他指出，跟以前的款式相比，現在的一件式的雨衣應該也有改良過，「像是有些拉鍊做在側邊，這樣大幅降低滲水機率。不過，一件式最大的缺點可能是下半部容易濕嗎？」原PO對此猶豫不已，不知道該怎麼選。

貼文引起網友討論，就有騎士分享自己的裝備，「兩件式，一件遇到大雨根本防不住」、「兩件，千萬別買一件」、「一件是給懶人穿的，會變成落湯雞」、「看騎多遠，短程一件就夠了」、「最理想型是輕便雨衣+雨裙」、「一件的，要買稍長一點，加鞋套很好用」、「兩件式，暴雨還沒進水太誇張過。一件式高機率該邊那邊凹一坨積水。」

但也有過來人表示，「兩件式我自己的心得是，褲子懶得穿。如果沒有配鞋套的話，穿褲子鞋一樣濕，現在變成大雨一件式加兩件式的外套」、「好品質的一件式，裡面真的不會濕」、「一件式的，然後前開式才方便，側邊拉鍊會後悔，根本也是要套頭」、「最近這種大雨，拉鍊要雙層那種才擋得住。」

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