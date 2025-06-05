快訊／大雷雨炸3縣市　國家警報響

▲今日台灣附近水氣仍多，天氣不穩。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署15時19分針對屏東縣、高雄市、台東縣3縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

高雄市 美濃區、六龜區、茂林區、桃源區

屏東縣 鹽埔鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧台鄉

台東縣 海端鄉、延平鄉

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署同步針對屏東縣沙漠溪(海神宮)、屏東縣隘寮北溪(飛龍瀑布群)發布山區暴雨災防告警，持續時間至17時19分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日滯留鋒面南移至巴士海峽，鋒面結構雖較為鬆散，但台灣附近水氣仍多，大氣環境不穩定，新竹以南地區及花蓮、台東山區有不定時的短暫陣雨或雷雨，並且易有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，其他地區也有短暫陣雨。

氣溫方面，由於東北季風減弱，台灣附近漸轉偏東風，氣溫略回升，預測東半部高溫約27、28度，西半部地區約29至32度，南部近山區溫度會再高一些，感受微熱；至於各地低溫約23至25度。

