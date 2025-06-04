快訊／5縣市「大雷雨警戒」　持續炸1小時

▲今日持續受鋒面影響，各地有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署12時44分針對中南部5縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

台中市 霧峰區、太平區

彰化縣 田中鎮、二水鄉

南投縣 南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉

雲林縣 斗六市、古坑鄉、林內鄉

嘉義縣 竹崎鄉、梅山鄉、阿里山鄉

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▲氣象署發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日滯留鋒面影響，天氣仍不穩定，降雨機率高，容易出現短延時強降雨，中南部及花東地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有短暫陣雨，中南部、花東地區及其他山區有局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具並留意天氣變化。

溫度部分，東北季風影響，北台灣天氣稍涼，高溫約24、25度，其他地區高溫約27到29度，至於各地低溫約23至26度；離島澎、金、馬均為短暫陣雨的天氣，澎湖25至27度，金門23至26度，馬祖22至25度。另外，台中以北、南投、台東、恆春半島及澎湖、金門局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意安全。







