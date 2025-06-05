杜絕共諜！行政院修特查辦法明上路　國防部必要時可科學儀測

▲軍情局退役上校張超然涉共諜案遭起訴。（示意圖／記者劉昌松攝）



記者陳家祥／台北報導

為杜絕共諜滲透政府，行政院人事行政總處會銜考試院通過「公務人員特殊查核辦法」修正，主要增加特查的項目與頻次，預計6日施行。行政院指出，院長、副院長、秘書長及2位副秘書長等五長，及相關辦公室所有任職人員，會優先辦理第一波的特殊查核。另外，國防部也修改相關規定，若有必要時，涉密人員的「特殊查核」作業，可進一步進行科學儀測。

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



針對「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」修正，李慧芝說，主要修正內容是要強化特殊查核的項目跟頻次，考量政務人員同時也負責國家重大政策的規劃執行，協助首長處理秘書跟機要業務的幕僚人員平常可能也會處理到機敏資訊，這些職務本來不完全屬於公務人員任用法規範，因此這次有納入範圍。

人事總處培訓考用處長李花書說明，特查辦法行政院已經跟考試院會銜發佈相關條文，修正內容主要兩個部分，一個是查核內容的部分，配合國安五法修正，將涉及國安五法的重大國安犯罪類型列為特查項目之一；第二，增加查核頻次，增加特查職務滿一定期間，就應該要定期辦理特查。

至於辦公室人員若非公務人員任用法適用範疇，李花書說，目前是採取填自願書的方式處理，希望以後能確實完備國家安全查核。另外，李慧芝補充，行政院的院長、副院長、秘書長及2位副秘書長等五長，及相關辦公室所有任職人員，會優先辦理第一波的特殊查核。

▲人事總處培訓考用處長李花書出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



李花書說，依據中央法規標準法規定，昨天（4日）發布的話會在明天（6日）生效，特殊查核的啟動會在生效後陸續進行。至於特殊查核的期程，因為還要送請調查局辦理，可能需要一點時間。

針對國軍人員方面，國防部已在5月底時修正「國軍人事資料查核運用作業規定」，國防部保防安全處長簡熒宏今指出，針對國軍涉密查核把科學儀測納入的部分，在針對極機密、絕對機密涉密職務的部分，會要求當受查人要填寫特殊查核表，在特殊查核表上會明具相關的法令依據以及調查基準，共有6類32項。

簡熒宏說明，當事人填寫相關資料會函請相關部會審查，有疑義者會請當事人再填寫書面說明陳覆；倘若比對相關資料還有疑義，會派請調查員實施面訪，若面訪時沒有詳實說明，會再實施科學儀測，鑑判當事人對職務未來工作施行的現況做評鑒。

簡熒宏補充，科學儀測就是指測謊儀等，目前國防部使用的測謊儀與國安局、刑事局、調查局同款，以同樣方式施作也有一定的衡酌基準。

▲國防部保防安全處長簡熒宏出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）