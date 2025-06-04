質疑「陳菊請假5個月」還適任嗎？　徐巧芯再爆2監委濫用公務車

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

監察院秘書長李俊俋私用公務車接送愛犬去美容，爭議延燒數日後宣布請辭，另外被爆私用公務車的監委林郁容、蘇麗瓊、王榮璋則移送紀律委員會。國民黨立委徐巧芯今（4日）在立法院受訪說，自己公開請教監察院，在幾位監察委員被發現濫用公務車後，有沒有針對每位進行調查？有吹哨人告訴她，包含監委葉宜津、田秋堇也有濫用公務車情形，監察院應全面調查是否屬實，而不是有照片才查，沒有照片就便宜行事。

徐巧芯表示，今天監察院若要解決亂象，應該對每位監委做全面調查，檢調也應對監院每一個人調查，另監察院長陳菊已經有5個月沒有來開會，恐致濫用公務車的人、違法亂紀的監委變本加厲。她認為，監委監督百官居然知法犯法，可能涉及背信、圖利等罪嫌，但立委卻沒有辦法詢問陳菊，那如果陳菊身體不允許，院長就應該換人做，才能好好監督監察院，完成監察院工作。

「很難想像行政院哪個部長可以連續5個月都請假還能繼續做部長！」徐巧芯直言，如果行政院長卓榮泰5個月都不能上班，不管什麼因素，這還適任嗎？當陳菊5個月不能上班，監委濫用公務車或其他違法行徑，也讓人不意外了，因此要公開呼籲賴清德，如果陳菊沒辦法擔任職務，是不是監察院長就應要換人做？這樣才能把整個監院管理好。

徐巧芯也表示，如果監察院有心要針對監委濫用公務車進行調查或愧疚，應該要進行所有監委是否濫用公務車的調查，請教監察院是否有調查田秋堇、葉宜津是否有濫用公務車情況，希望監院完善調查後進行說明。媒體追問是否有針對田秋堇跟葉宜津更詳細的爆料？她說，相信監察院心裡有數，是不是要包庇、是不是不願做全面性調長，「我想非常清楚」，監察院應該給全民一個交代。