田秋堇怨沒公務車下雨會遲到　藍：月領20萬不能自己開車叫車？

▲田秋堇抱怨下雨天難叫車，沒有公務車會遲到。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

監察院近期濫用公務車事件不斷，監委葉宜津、田秋堇也遭爆有濫用公務車情形。針對公務車使用限制，田秋堇表示，現行規定導致監委上下班交通不便，還會因暴雨叫車困難而遲到開會，「現在這樣的情況，是大家希望看到的嗎？」國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安今（5日）痛批，全台灣上千萬的勞工，都是自己開車、自己搭車、自己上下班，領20萬高薪的監察委員不能自己開車、自己叫車、自己搭大眾運輸工具？「講什麼幹話？」

田秋堇說，過去監委上下班可以搭公務車，如果是下班就算了，有時候上班真的是太趕，她也希望準時到監察院處理公務；她現在每天得搭三班捷運，還要走15分鐘路到捷運站，但由於腳又受傷，要不然就是計程車趕上下班，相當不便。她還指出，下雨天在路邊攔了30分鐘的計程車才順利搭上車，導致開會遲到，「這是大家希望的嗎？」本來公務車也是希望能盡速處理公務，但現在也都不行了。而且不只她一人，其他監委也遇到類似情況。

陳冠安質疑，「沒有公務車＝暴雨就會開會遲到？田秋堇講什麼幹話？」全台灣上千萬的勞工，都是自己開車、自己搭車、自己上下班，領20萬高薪的監察委員，是不能自己開車、自己叫車、自己搭大眾運輸工具？

陳冠安續指，上下班自行搭車對監委來說是什麼不人道的酷刑嗎？自己也是機車族，台北暴雨，不就穿上雨衣，小心騎車，抵達上班地點。這就是所有勞工的日常，然而在田秋堇眼裡，暴雨似乎可以是開會遲到的理由。這種幹話，對一般上班族來說，哪家公司、哪個主管能坦然接受？天氣不好、交通堵塞，就早點出門，對每個打工人、社畜來說，就是自然而然的事情。