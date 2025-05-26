　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文化部首度辦「青漫獎」鼓勵高中生投稿　總獎金達123萬元

▲▼文化部公布首屆「青漫獎」徵件。（圖／文化部）

▲文化部公布首屆「青漫獎」徵件，鼓勵高中職學生參賽。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

迎向T-comics時代，為了推動台灣漫畫產業發展，文化部公布首屆「青漫獎」徵件，參考日本高中生熱門的「高知漫畫甲子園」設計，即日起至9月19日受理報名，「青漫獎」獎項分為團體組及個人組，總獎金達新台幣123萬元，鼓勵高中職學生參賽投稿。

文化部長李遠表示，漫畫在不同的時代，都深刻的影響每個年齡層的人，期待藉由向下扎根的「青漫獎」，鼓勵高中職年紀的青少年，藉由集體或個人的創作過程，引動注入台漫創作、閱讀的熱情。
 
李遠表示，台灣漫畫曾歷經1950、1980年代兩波高峰，又經歷過一段蕭條時期，直至2010年辦理第一屆「金漫獎」、2018年漫畫輔導金，一直到近年中長篇漫畫產製補助、外譯推廣、跨域媒合等政策推動，台灣漫畫一步步開花結果，逐漸在國際展露頭角。

[廣告]請繼續往下閱讀...

例如日本外務省主辦獎勵國際優秀漫畫創作，有「漫畫界諾貝爾獎」的「日本國際漫畫大賞」，台灣近年共獲得2金、9銀、21銅的優良成績。
 
李遠提到，新台漫時代已經來臨，在台漫走向國際的時刻，如何創造台漫的市場及風潮，人才的培育及讀者的培養，仍然是台漫產業發展重要的關鍵。因此，文化部在過去政策的基礎上，今年提出首屆「青漫獎」規劃，希望鼓勵高中職年紀的青少年，投入或關注台漫的創作。
 
文化部表示，「青漫獎」參考在日本的「高知漫畫甲子園」，受到日本及國際高中生漫畫創作者嚮往且熱烈參與，辦理至今達第34屆，以競賽激起高中生創作漫畫熱情，並曾發掘出《影子籃球員》藤卷忠俊、《光速蒙面俠21》稲垣理一郎等知名漫畫家。
 
文化部首屆「青漫獎」分為團體組、個人組兩類，團體組以學校（含實驗教育機構）為單位報名，每所學校以2組為限，作品形式以頁漫17-46頁或條漫40格以上，獎項共計30個，獎金最高15萬元。另外設立個人組，開放高中職學生、青少年自行報名參賽，作品形式為1-4頁4格漫畫，獎項共計17個，獎金最高4萬元。
 
徵件期間，文化部將邀請漫畫家進入校園辦理講座或工作坊，鼓勵學生參賽並推廣台灣漫畫，提升學生對台漫的關注。後續針對獲獎者，也將規劃培力輔導，持續提升漫畫創作能量，期盼未來這些新秀，有機會銜接既有政策資源，包含漫畫獎勵金、金漫獎等。
 
「青漫獎」採線上申請報名，歡迎國內各高中職學校及青少年漫畫創作者踴躍參賽，報名簡章及相關資訊，可參考文化部獎補助資訊網

▼文化部公布首屆「青漫獎」徵件。（圖／文化部）

▲▼文化部公布首屆「青漫獎」徵件。（圖／文化部）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
413 2 1909 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老爺爺「腹瀉換尿布」太太喊不會！醫曝急診1現況：越來越普遍
嘉義3歲女童「後腦著地」亡！四肢有舊傷
快訊／台積電工安意外　1人遭砸死
攤商大排長龍一次買10份「全是房仲」　在地曝：都為了那張紙
日本人來台灣遭攻擊！　粉衣女隨機踹人
+300「要不要打手槍」　按摩女被逮到
快訊／OKmart開出千萬發票！　門市公布
謝宜容涉貪認罪痛哭20分鐘！　向身亡部屬道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老爺爺「腹瀉換尿布」太太喊不會！醫曝急診1現況：越來越普遍

文化部首度辦「青漫獎」鼓勵高中生投稿　總獎金達123萬元

粽葉、蛋殼、艾草是廚餘還是垃圾？　亂丟最高罰6000

快訊／高雄熱飆36度「亮高溫黃燈」　南北溫差近20度

三峽車禍1傷患今出院　土城醫院：創傷性腦損傷女童仍在加護

此路不通！黑車「硬闖死巷」撞倒機車卡巷口　奇葩一幕全看傻

存活率4成！台日混血「巴掌仙子」僅619公克　132天守護出院了

台北市抽驗20件進口豬肉　均未檢出「萊克多巴胺」

台灣一年3萬人腦中風...12歲到90歲都有　醫師：預防從飲食做起

白米別再放常溫！農委會曝「冷凍保存」：有效殺死米蟲卵

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

【小動作大溫暖】看到老奶奶想過馬路，騎士立刻這樣做...

【本是同根生】毛豆竟然是黃豆？青農用「國中生、大學生」比喻一講就懂！

老爺爺「腹瀉換尿布」太太喊不會！醫曝急診1現況：越來越普遍

文化部首度辦「青漫獎」鼓勵高中生投稿　總獎金達123萬元

粽葉、蛋殼、艾草是廚餘還是垃圾？　亂丟最高罰6000

快訊／高雄熱飆36度「亮高溫黃燈」　南北溫差近20度

三峽車禍1傷患今出院　土城醫院：創傷性腦損傷女童仍在加護

此路不通！黑車「硬闖死巷」撞倒機車卡巷口　奇葩一幕全看傻

存活率4成！台日混血「巴掌仙子」僅619公克　132天守護出院了

台北市抽驗20件進口豬肉　均未檢出「萊克多巴胺」

台灣一年3萬人腦中風...12歲到90歲都有　醫師：預防從飲食做起

白米別再放常溫！農委會曝「冷凍保存」：有效殺死米蟲卵

中職明星賽7月19、20日再戰大巨蛋　曾豪駒領軍對決平野惠一

朱立倫稱願交棒黨魁　趙少康：要退不用等9月！反罷免讓盧秀燕來

蓑羽鶴誤入老虎區「1對7」慘遭分食！遊客嚇傻：職場命案

老爺爺「腹瀉換尿布」太太喊不會！醫曝急診1現況：越來越普遍

裕民取得ISO 27001與27032雙重認證　全面強化資安接軌國際標準

籲綠放下意識形態　民眾黨：誠實告訴人民「怎麼撐過缺電危機」

文化部首度辦「青漫獎」鼓勵高中生投稿　總獎金達123萬元

嘉義3歲女童「後腦著地」亡！四肢有舊傷　檢將解剖釐清是否受虐

屏東男手遭割傷血流如注！急奔派出所求救　警安撫止血通報119

舒淇小露事業線吸目光　戴單邊葫蘆耳環好時髦

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

生活熱門新聞

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

出國好奇吃「這糖果」！他回台竟永不得捐血

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

去三次也不膩？大票推爆台灣「1景點」

爸跟團遊法「自由時間走失」　全場急協尋

醫示警：手腳「5大異常」恐是癌症

眭澔平險命喪聖母峰！旅行社發聲撇清

台灣還有哪裡需要捷運？網點名1縣市

鋒面週三報到！端午連假前3地紅爆

威力彩今晚飆7.2億　4生肖有橫財

快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

連假前變天！　「鋒面掃全台」雨最大時間曝

雄中畢業歌「露比醬～嗨～」奪冠　大學長笑回1句

更多熱門

相關新聞

藝人配合中國言論　文化部：包容不等於能傷害台灣主權

藝人配合中國言論　文化部：包容不等於能傷害台灣主權

520總統就職周年將至，近日藝人歐陽娜娜、侯佩岑、趙又廷、陳昊森等人，在微博轉發《央視》「台灣必歸」圖文，配合中共宣傳統一言論引發各界關注。文化部今（16日）重申，對於藝人選擇發展市場，保持尊重開放心態，但這樣的包容，不該反過來傷害台灣主權，甚至觸法，將與陸委會研議涉及違法的處罰方式。

台灣文化進軍大阪世博　主題、視覺亮相

台灣文化進軍大阪世博　主題、視覺亮相

投資文創產業享租稅優惠　文化部舉行首場說明會

投資文創產業享租稅優惠　文化部舉行首場說明會

交通部預算凍結117億　陳世凱：解凍案已送到立院

交通部預算凍結117億　陳世凱：解凍案已送到立院

首個部會預算解凍！立院教委會放行「文化部49案34億」

首個部會預算解凍！立院教委會放行「文化部49案34億」

關鍵字：

青漫獎文化部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出3組千萬發票大獎！幸運門市曝光

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

出國好奇吃「這糖果」！他回台竟永不得捐血

葬儀社老闆「偷摸禮生」　結果遭痛毆

本已宣布退役　AV女優積蓄被騙光

快訊／全家開出6組發票大獎！幸運門市曝光

張致恒「娶女粉4年4孩」經濟崩盤發文求救

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

24歲女自撞亡　警涉過失致死列被告

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

去三次也不膩？大票推爆台灣「1景點」

更多

最夯影音

更多

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面