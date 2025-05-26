文化部首度辦「青漫獎」鼓勵高中生投稿　總獎金達123萬元

▲文化部公布首屆「青漫獎」徵件，鼓勵高中職學生參賽。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

迎向T-comics時代，為了推動台灣漫畫產業發展，文化部公布首屆「青漫獎」徵件，參考日本高中生熱門的「高知漫畫甲子園」設計，即日起至9月19日受理報名，「青漫獎」獎項分為團體組及個人組，總獎金達新台幣123萬元，鼓勵高中職學生參賽投稿。

文化部長李遠表示，漫畫在不同的時代，都深刻的影響每個年齡層的人，期待藉由向下扎根的「青漫獎」，鼓勵高中職年紀的青少年，藉由集體或個人的創作過程，引動注入台漫創作、閱讀的熱情。



李遠表示，台灣漫畫曾歷經1950、1980年代兩波高峰，又經歷過一段蕭條時期，直至2010年辦理第一屆「金漫獎」、2018年漫畫輔導金，一直到近年中長篇漫畫產製補助、外譯推廣、跨域媒合等政策推動，台灣漫畫一步步開花結果，逐漸在國際展露頭角。

[廣告]請繼續往下閱讀...

例如日本外務省主辦獎勵國際優秀漫畫創作，有「漫畫界諾貝爾獎」的「日本國際漫畫大賞」，台灣近年共獲得2金、9銀、21銅的優良成績。



李遠提到，新台漫時代已經來臨，在台漫走向國際的時刻，如何創造台漫的市場及風潮，人才的培育及讀者的培養，仍然是台漫產業發展重要的關鍵。因此，文化部在過去政策的基礎上，今年提出首屆「青漫獎」規劃，希望鼓勵高中職年紀的青少年，投入或關注台漫的創作。



文化部表示，「青漫獎」參考在日本的「高知漫畫甲子園」，受到日本及國際高中生漫畫創作者嚮往且熱烈參與，辦理至今達第34屆，以競賽激起高中生創作漫畫熱情，並曾發掘出《影子籃球員》藤卷忠俊、《光速蒙面俠21》稲垣理一郎等知名漫畫家。



文化部首屆「青漫獎」分為團體組、個人組兩類，團體組以學校（含實驗教育機構）為單位報名，每所學校以2組為限，作品形式以頁漫17-46頁或條漫40格以上，獎項共計30個，獎金最高15萬元。另外設立個人組，開放高中職學生、青少年自行報名參賽，作品形式為1-4頁4格漫畫，獎項共計17個，獎金最高4萬元。



徵件期間，文化部將邀請漫畫家進入校園辦理講座或工作坊，鼓勵學生參賽並推廣台灣漫畫，提升學生對台漫的關注。後續針對獲獎者，也將規劃培力輔導，持續提升漫畫創作能量，期盼未來這些新秀，有機會銜接既有政策資源，包含漫畫獎勵金、金漫獎等。



「青漫獎」採線上申請報名，歡迎國內各高中職學校及青少年漫畫創作者踴躍參賽，報名簡章及相關資訊，可參考文化部獎補助資訊網。

▼文化部公布首屆「青漫獎」徵件。（圖／文化部）