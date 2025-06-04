舊時光對話新世代！　2025台南文學季西竹圍之丘展演跨域創作力

▲2025台南文學季6月7、8日於西竹圍之丘文創園區登場，邀請市民共赴文學跨域演出饗宴。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台南文學季將於6月7日、8日下午2時至6時，在西竹圍之丘文創園區登場，今年主題以「舊時光的語調」與「新時代的爭鋒」為軸，結合朗讀、漫才、音樂、舞蹈等跨域演出，串連文學、表演與創意，打造屬於台南的初夏藝文風景。

開幕日6月7日，由廣播雙人組「寶島少年兄」主持，以創意朗讀競賽揭開序幕，27組來自學生與成人組的參賽者，現場詮釋歷屆台南文學獎得獎作品，展現不同世代對文字的獨特視角。現場邀請音樂團體「民生電氣」互動演出，壓軸則由「雞屎藤舞蹈劇場」改編葉石濤《葫蘆巷春夢》，融合文學與肢體劇場，獻上一場感官與情感兼具的演出。

6月8日則由在地漫才團體「暴羅WALK」主持，帶來主題「新時代的爭鋒」青春創演。包括「福狸男孩」、「漫才少爺」、「斜槓青年創作體」輪番上陣，以搞笑、諧音文化與IP轉譯，詮釋年輕世代的文學觀點。現場企劃「天外飛來一筆」將抽取經典作家句子進行即興短劇演出，壓軸由「鬥鬧熱走唱隊」改編經典文學為音樂故事，為開幕週末劃下溫暖句點。

活動現場同步設有30攤文學主題市集，網羅獨立書店、文創選物與在地小吃，營造書香與人情味交融的藝文聚落。現場還邀請作家李秉樞進行畫符互動、「沒有文青」推出軟筆字書寫工作坊，讓民眾親身參與創作，感受文字的溫度。

市府表示，台南文學季為全國少見結合多元表演形式與文學閱讀的藝文平台，誠摯邀請民眾共襄盛舉，在城市午後感受台南文學所激盪出的熵變能量。

更多活動資訊與後續節目內容，請見官方臉書專頁：台南文學季