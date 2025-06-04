台南安平外海驚見男屍漂流　身上刺青、穿EDWIN褲身分待查

▲台南安平外海1.9浬處發現男浮屍，海巡署艦隊分署第四海巡隊派艇打撈，死者身分尚待查明。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南安平外海4日上午1名漁民在距岸約1.9浬的海域，發現1具男性浮屍，立即通報海巡署，海巡署艦隊分署第四海巡隊派艇前往，歷時1小時才將浮屍打撈上艇，初步勘驗男子身上無任何證件，死因與身分仍有待進一步釐清。

根據海巡署通報，4日上午11時45分許，第六巡防區指揮部接獲漁民通報，指在台南安平外海發現一具浮屍，立即指派第四海巡隊PP-3525艇前往處理。艇員於中午12時30分抵達現場，發現男子浮屍隨海流漂動，因當時海象不佳、浪況不穩，海巡人員冒險下海，耗時約1小時才成功將遺體打撈上艇。

死者為1名成年男子，身高約170公分，黑色短髮，身穿黑色短袖上衣與「EDWIN」藍色長褲，身上可見胸部、背部與腿部多處刺青，但無任何可辨識身分的證件。遺體已送往台南市立殯儀館，並報請檢察官依法相驗。

第四海巡隊呼籲，該名男子目前身分不明，若民眾家中有失蹤親人，特徵與上述描述相符，請儘速與海巡單位聯繫，以協助釐清真相與落海原因。

▲台南安平外海1.9浬處發現男浮屍，海巡署艦隊分署第四海巡隊派艇打撈，死者身分尚待查明。（記者林東良翻攝，下同）