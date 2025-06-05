「找完錢再摸食物」最重罰2億引反彈　邱泰源：先以輔導優先

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

食安事件頻傳，食藥署昨日發布修正「食品良好衛生規範準則」，把外送納管之外，也明訂攤販不能碰完錢再處理食物，相關規定也引發小吃攤業者反彈。對此，衛福部部長邱泰源今表示，現在是以「輔導」為主。至於是否會執行專案稽查，他則表示，現在還在研議中，會以輔導優先。

「食品良好衛生規範準則」適用對象由製造業擴大為所有食品業者，此次修正增訂外送平台業提供食品外送服務，外送員及外送食品過程，應遵循之衛生管理規定。而在許多攤商常見的找完錢又繼續處理食物的現象，此次修正內容也規定，從業人員手部不得同時或接續接觸金錢或其他有污染之虞物品。

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食藥署表示，發布修正同時即起上路，如發現有違反食品良好衛生規範準則規定者，依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，依同法第44條第1項第1款，經命其限期改正，屆期不改正，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

不過新規定一出，就引發不少小吃攤販反彈小本生意，沒辦法找專門的人收錢。邱泰源今也回應，主要目的是希望所有人一起努力把食品衛生做好，現在是以「輔導」為主，請大家安心，至於專案稽查還在研議中，會先以輔導優先。