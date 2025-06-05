抖音神曲《跳樓機》吸金近1.6億元！　他透露：原唱可獲20%版稅

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸男歌手LBl利比在去年11月推出的單曲《跳樓機》，在短影音平台抖音上大爆紅，甚至登頂多國Spotify前三名，至今仍居高不下。《跳樓機》也被陸媒稱為2025年讓華語樂壇「生不如死」的歌曲。一名業內人士透露，截止今年4月，該首歌的版稅營收為近4000萬元（人民幣，下同，約台幣1.6億元）。

據《藍鯨財經》報導，「Baby我們的感情，好像跳樓機，讓我突然地升空，又急速落地…」，《跳樓機》從2025年開始遍及各個角落，不僅刷短影音能聽到，看綜藝能聽到，甚至連去餐廳吃飯都能聽到，成為了當之無愧的大爆熱門歌曲。這首抖音神曲的背後，是20萬起步的推廣費（約台幣83萬元），與難以複製的爆紅玄機。

▲《跳樓機》原唱LBI利比登上《天賜的聲音》。（圖／翻攝自浙江衛視）

有網友指出，今年K-pop團體發行的歌曲，海外流媒成績比《跳樓機》高的，竟然只有女團Lesserafim的《HOT》。

《跳樓機》於今年1月23日上線海外串流媒體，截至6月3日，其在Spotify的播放量，已超過5400萬次。LBI利比曾在2月28日發文稱，《跳樓機》在各區階段性戰績為，新加坡TOP 1，馬來TOP 1，香港地區TOP 1，越南TOP 2，臺灣TOP 2，全球飆升TOP 15。

▲利比2月發文。（圖／翻攝自微博）

一名部落客「遇見好音樂-覓食」透露，《跳樓機》這首爆款歌曲收益在3000萬至4000萬（約台幣1.2億元至1.6億元），具體組成包括，全網發行流媒體版稅結算、翻唱版本授權費、海外發行版稅、節目演出等授權費等，「歌手LBI利比可以從該曲中，獲得20%左右的版稅收入。」

一位音樂版權運營方面的業內人士對此說法表示，「上述費用基本上，符合當下的爆曲收入組成，《跳樓機》大概就是賺了3000多萬，但還不到4000萬。」

▲截至6月5日，《跳樓機》在Spotify累積播放次數，已超過5500萬次。（圖／翻攝自Spotify）

報導指出，雖然此前利比已有諸如《小城夏天》、《可我只是海》等多首爆紅歌曲，但對於大眾而言，仍然是「歌紅人不紅」，本次《跳樓機》爆紅後，利比作為歌手登上了浙江衛視，在《天賜的聲音》上帶來自己的第一次演出，現場演繹《跳樓機》，這一演唱片段在全陸網達到千萬級曝光。

從這個角度看來，「抖音神曲」無疑是一種成功的「商品」。但想要成為「抖音神曲」並沒有想像中那麼簡單。

▲《跳樓機》目前在臺灣播放榜上，為第五名。（圖／翻攝自Spotify）

「神曲」的成本並不低，音樂版權運營方面的業內人士表示，「現在出一首歌，想要有點效果，推廣費基本都要20萬元起，大熱曲背後，上百萬的推廣費，並不罕見，光華語樂壇每天全網發10萬首新歌，每一首歌長的都不一樣，誰能火誰也說不准，這個東西天時地利人和，缺一個都不行，《跳樓機》火了，我再做一次《跳樓機》，就不一定能火了。」

部落客「遇見好音樂-覓食」也表示，「（歌曲）行銷的費用差距很大，但和成功率沒有必然的關係，找對了點，可能幾萬塊，也能撬動一首日播百萬的歌，但絕大部分情況可能是，很多錢砸進去，沒有太好的水花。」