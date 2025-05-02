陸遊樂園「自由落體」突起火燃燒　遊客驚：才剛坐完下來拍攝就....

記者魏有德／綜合報導

廣西南寧方特東盟神畫景區昨（1）日發生遊樂設施起火燃燒的意外事件，由於是大陸「五一小長假」首日，園區擠入不少攜家帶眷的遊客，所幸整起事件未造成人員傷亡，園方也緊急將該設施暫停檢修，園區仍照常順利營業。

▲廣西南寧方特遊樂園內的「自由落體」設施起火燃燒，未造成遊客傷亡。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，網友拍攝的視頻（影片，下同）顯示，跳樓機的鋼架下部起火，然後蔓延到了上方，不過，跳樓機上看不到遊客。現場有人在對圍觀者喊，「太危險了，快走快走。」視頻發佈者表示，「剛坐完後下來拍攝，接著就那樣了，幸好遊客都下來了，無人出事。」

據了解，發生起火意外的是大陸俗稱「跳樓機」的自由落體遊樂設備，從遠處望去高聳入雲，十分刺激。

方特東盟景區則是主打「東南亞」元素，園區不僅有11個高科技國家主題館，32個室外遊樂項目及200多項休閒景觀，還將潑水節、印尼面具舞會、檳城時光繪等東盟國家的文化特色帶入，吸引不少當地及外來遊客前往旅遊。

火災事故發生後，景區發出聲明指，5月1日18時28分，南寧方特太空飛梭項目立架二層左側裝飾燈8.8米（公尺）處突發線路短路造成起火冒煙；18時56分，現場明火已撲滅，無人員受傷，未對園區其他項目造成影響。

聲明稱，為保障遊客安全，太空飛梭項目即日起暫停開放，進一步排除安全隱患，同時景區將舉一反三，做好全面安全排查。南寧方特其他項目將正常開放、五一活動正常開展。