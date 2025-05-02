蕭煌奇被問「盲人手長繭算近視嗎？」　本人回應全場笑翻

▲蕭煌奇被粉絲詢問，盲人手長繭算不算近視，耐心回應讓人笑出來。（圖／翻攝Threads／蕭煌奇）



網搜小組／柯振中報導

歌手蕭煌奇唱功一流，加上親民、愛開玩笑的個性，讓他深受粉絲喜愛。近日他在社群軟體上分享練習新歌的影片，突然被粉絲開了「盲人手長繭算不算近視」的地獄玩笑，而他大方又幽默的回應，讓許多網友瞬間笑出來。

蕭煌奇近日在Threads上傳了影片，當時他正在練習近日爆紅的歌曲〈跳樓機〉，不過因為來不及摸點字，因此「只好看手機練唱」，分享影片的過程中，還順帶開了地獄梗玩笑。

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▲蕭煌奇被粉絲詢問，盲人手長繭算不算近視，耐心回應讓人笑出來。（圖／翻攝Threads／蕭煌奇）



練唱影片與地獄玩笑在網路上引起熱烈迴響，不少人對此留言回應，「原唱跟蕭老師真的很像」、「老師唱得好好聽」、「老師是怎麼看到我們回覆的」、「老師怎麼可以那麼幽默」、「這才是真的心態哥。」

除此以外，也有粉絲開了超級地獄的玩笑，詢問蕭煌奇「我朋友問說盲人如果手指頭長繭算不算近視呢？這問題困擾我好久，希望老師能解惑」。而蕭煌奇也並未因此生氣，而是耐心解答，「應該不算吧，長繭應該還是可以磨出點字。」