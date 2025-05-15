　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北民生社區國小門口跟拍　疑陸女主播「直播小學生」嗆：管太多

▲▼台北民生社區國小門口跟拍　疑陸女主播「直播小學生」嗆：管太多。（圖／許淑華）

▲國小門口狂拍，疑似大陸女主播「直播小學生」。（圖／許淑華）

記者許力方／台北報導

有家長向台北市議員許淑華陳情，稱在松山區民生社區附近的校園附近發現了一名可疑的女子，拿著腳架連日來對著校門口狂拍2小時，直播小學生上、下學，覺得可疑便上前制止，但對方態度囂張反嗆「管太多」，引發不少家長恐慌，小朋友的臉在網路上放送。後續許淑華代表報案，警方加強巡邏並調閱監視期釐清案情。

事發於15日，導護家長上午9時許在網路發文提醒，在民生東路四段、民生社區某國小附近發現一名中國口音的女子，身穿短袖短褲、手持直播自拍架，對著上、下課的小學生大剌剌開直播，狂拍了30分鐘，身旁跟著一名男子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時學校老師和導護家長發現後上前制止，勸導離開路口，詢問對方意圖，但對方遲遲不願，還態度囂張反問「管太多」、「為什麼不能拍？」屢勸不聽、堅持要拍，家長一路跟隨並報警，男女兩人才罷手，關掉直播，跳上公車離開。家長氣得發文，提醒雙北家長小家、看到就報警，並向許淑華陳情。

許淑華接獲陳情後，認為這名直播主在學校周邊滯留，刻意拍攝兒童肖像並公開直播，疑似涉嫌違反《兒少法》和《刑法》妨害秘密等罪嫌，隨即報案。她擔心，女子直播畫面不但出現「台灣現場直播」字眼，介紹各個學校周邊環境，還清楚拍到小孩子的臉，可能再去北市其他學校拍學生，引發家長恐慌不安。

許淑華呼籲，市府應調閱監視器，請當事人到案說明，進行必要的處罰，不讓類似的狀況再次發生。

事實上，抖音上有不少直播流行拍攝某地區現況，15日下午有其他網友也發現有中國口音的女子在西門町對著路口拍攝，直播帶貨，在社群上引發爭議。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
600 4 1673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小賈斯汀驚爆瀕臨破產！　急賣音樂版權
伊朗宣布放下核武　只希望美國答應一條件
曼谷大樓倒塌　調查報告出爐！當局逮捕17人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣南部出現「光化學煙霧」！鄭明典：臭氧空氣污染

台北民生社區國小門口跟拍　疑陸女主播「直播小學生」嗆：管太多

公車上驚見3罐神祕綠水　網嚇問「膽汁？」老司機揭答案

出現「1疾病+3症狀」恐在慢性發炎　女醫師曝問題來源

台灣文化進軍大阪世博　 「We TAIWAN」4場域展開129場演出

「到哪吹冷氣」一鍵秒查　環境部「抗高溫防護地圖」7月上路

六都首創！台中會考專車受好評　今年再增車次嘉惠8千考生

獨／完美遺照！阿嬤無懼二次「正」鼻　醫師佩服：離開也要漂亮

好市多「天使牛肉哥」待客超用心！大票人被暖到：他一直都很貼心

「這些水果」種子藏劇毒！醫警告：長期吃會失智、喪命

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

賈靜雯約會修杰楷「現在就想分手」　大熱天騎機車..崩潰：好想殺你！

【超捧場歐告】爸爸泳池買太小「只夠洗腳」但狗狗照樣嗨玩XD

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

台灣南部出現「光化學煙霧」！鄭明典：臭氧空氣污染

台北民生社區國小門口跟拍　疑陸女主播「直播小學生」嗆：管太多

公車上驚見3罐神祕綠水　網嚇問「膽汁？」老司機揭答案

出現「1疾病+3症狀」恐在慢性發炎　女醫師曝問題來源

台灣文化進軍大阪世博　 「We TAIWAN」4場域展開129場演出

「到哪吹冷氣」一鍵秒查　環境部「抗高溫防護地圖」7月上路

六都首創！台中會考專車受好評　今年再增車次嘉惠8千考生

獨／完美遺照！阿嬤無懼二次「正」鼻　醫師佩服：離開也要漂亮

好市多「天使牛肉哥」待客超用心！大票人被暖到：他一直都很貼心

「這些水果」種子藏劇毒！醫警告：長期吃會失智、喪命

赴英國國會演說　蔡英文：台灣的存在嚇阻中國擴張野心

柯文哲拉陳其邁救援！質疑亞灣2.0計劃容獎　高市府深夜發聲譴責

視力越來越差　她眼裡竟長「一朵牽牛花」

動保協會曝大S 20年前善行　「每月默默捐款」志工感動：從不張揚

台灣南部出現「光化學煙霧」！鄭明典：臭氧空氣污染

國際火線／揭開川普的底牌：《狂人法則》啟示錄！

北市房屋稅新稅單曝光　延後繳款拉到7／4

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

相關新聞

看直播中獎「拿黃金先匯1萬6」警阻詐

看直播中獎「拿黃金先匯1萬6」警阻詐

屏東縣九如鄉一名年近六旬陳姓男子，日前在臉書觀看黃金拍賣直播時，因隨意留言喊價後被直播主告知「中獎」，並要求先匯款新臺幣1萬6000元作為處理費與保證金，才能領到黃金獎品。所幸他打算匯款時，店員機警發現有異，聯絡里港警方到場，勸了20分鐘並協助查證，陳才查覺被騙。

墨國女網紅直播一半遭槍殺！粉絲面前倒下

墨國女網紅直播一半遭槍殺！粉絲面前倒下

山豬悄悄闖入校園！　民眾目擊驚呼

山豬悄悄闖入校園！　民眾目擊驚呼

高雄女師坐學校頂樓險墜樓　嚇壞師生

高雄女師坐學校頂樓險墜樓　嚇壞師生

北市高球用品闆娘陳屍店內　下午才和鄰居聊天

北市高球用品闆娘陳屍店內　下午才和鄰居聊天

關鍵字：

抖音國小民生社區松山區直播

讀者迴響

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面