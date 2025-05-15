台北民生社區國小門口跟拍　疑陸女主播「直播小學生」嗆：管太多

▲國小門口狂拍，疑似大陸女主播「直播小學生」。（圖／許淑華）



記者許力方／台北報導

有家長向台北市議員許淑華陳情，稱在松山區民生社區附近的校園附近發現了一名可疑的女子，拿著腳架連日來對著校門口狂拍2小時，直播小學生上、下學，覺得可疑便上前制止，但對方態度囂張反嗆「管太多」，引發不少家長恐慌，小朋友的臉在網路上放送。後續許淑華代表報案，警方加強巡邏並調閱監視期釐清案情。

事發於15日，導護家長上午9時許在網路發文提醒，在民生東路四段、民生社區某國小附近發現一名中國口音的女子，身穿短袖短褲、手持直播自拍架，對著上、下課的小學生大剌剌開直播，狂拍了30分鐘，身旁跟著一名男子。

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當時學校老師和導護家長發現後上前制止，勸導離開路口，詢問對方意圖，但對方遲遲不願，還態度囂張反問「管太多」、「為什麼不能拍？」屢勸不聽、堅持要拍，家長一路跟隨並報警，男女兩人才罷手，關掉直播，跳上公車離開。家長氣得發文，提醒雙北家長小家、看到就報警，並向許淑華陳情。

許淑華接獲陳情後，認為這名直播主在學校周邊滯留，刻意拍攝兒童肖像並公開直播，疑似涉嫌違反《兒少法》和《刑法》妨害秘密等罪嫌，隨即報案。她擔心，女子直播畫面不但出現「台灣現場直播」字眼，介紹各個學校周邊環境，還清楚拍到小孩子的臉，可能再去北市其他學校拍學生，引發家長恐慌不安。

許淑華呼籲，市府應調閱監視器，請當事人到案說明，進行必要的處罰，不讓類似的狀況再次發生。

事實上，抖音上有不少直播流行拍攝某地區現況，15日下午有其他網友也發現有中國口音的女子在西門町對著路口拍攝，直播帶貨，在社群上引發爭議。