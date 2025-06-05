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想看色色片「先驗證個資」　Pornhub關站抗議法國政府

▲▼ 成人網站Pornhub。（圖／達志影像／美聯社）

▲Pornhub等法國三大A片網站「關站」抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

法國政府祭出最新法規，要求民眾必須使用信用卡或身分證件「驗證年齡」，才能夠拜訪A片網站。對此，該國3大成人網站4日關站抗議，包括全球第2大A片網站Pornhub。

《法新社》報導，法國今年起逐步要求所有成人網站，規定使用者透過信用卡或身分證件「驗證年齡」，防止未成年人接觸色情內容。為了保護隱私，平台必須提供第三方「雙盲」驗證管道，以防直接看到使用者的身份資料。

對此，Pornhub、YouPorn、RedTube於4日展開「關站」抗議行動，如果使用者造訪這些網站，將會發現頁面全黑，只有譴責政府政策的訊息。

Pornhub寫道，「你們的政府建議，你們每次訪問我們的網站時，都要驗證你們的年齡，這太瘋狂了，對吧？」此外，還附上法國大革命象徵人物、畫家德拉克羅瓦（Eugene Delacroix）1830年作品「自由領導人民」之中，坦露雙峰、揮舞法國國旗的女性。

▲▼網路詐騙,駭客。（圖／VCG）

▲Aylo主張法國法規危害民眾個資。（示意圖／VCG）

Pornhub母公司Aylo指出，這不僅是一項無效機制，還把民眾個資置於外洩風險之中，可能遭到駭客或有心人士利用，「要求你們反覆提供敏感個資，創造了令人無法接受的安全風險，而我們拒絕把這種風險強加在使用者身上。」

Aylo也主張，法國新法反而把使用者導向「成千上萬個刻意繞過監管法規的網站」，這些網站未能審核A片演員年齡以及是否同意演出，呼籲各國政府轉而要求蘋果、微軟、Google的作業系統，在個人設備上驗證使用者年齡，因為此舉可在不損害隱私的狀況下，批准或拒絕使用者訪問成人網站。

法國數位事務部長沙帕茲（Clara Chappaz）回應，「讓他們走吧！當他們終於準備好尊重我們的法規時，就可以回來了。」女性主義組織「Osez le féminisme」也聲明，「這個價值數十億美元的產業，更願意動員資源對抗任何監管企圖……而非放棄構成其商業模式基礎的免費無條件訪問管道。」

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