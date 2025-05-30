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菸草每年奪7.5萬命！法國公共場所全面禁菸　1標誌地區豁免

▲▼法國擴大禁菸的公共場所範圍，但咖啡館標誌性的露天座不在限制之列。（圖／VCG）

▲法國擴大禁菸的公共場所範圍，但咖啡館標誌性的露天座不在限制之列。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

法國政府宣布實施全面戶外禁菸令，自7月1日起，將禁菸的公共場所範圍擴大至海灘、公園、體育場館與校園周邊等戶外空間，以為下一代創造更清潔的空氣環境。根據新規定，違反禁菸令的民眾將被處以最高135歐元（約新台幣4577元）的罰款。這項新令獲得多數民眾支持，但也引發部分對個人自由的爭議。

綜合BBC與法新社報導，本次禁菸範圍包括海灘、公共公園、花園、公車站與學校附近，象徵法國自2008年全面室內禁菸後，公共衛生政策的又一大步。法國衛生與家庭部長沃特蘭（Catherine Vautrin）強調，「在有兒童的地方，菸草必須消失。抽菸自由應在兒童自由呼吸新鮮空氣開始的地方結束」，突顯新政以保護孩童健康為優先。

報導稱，違反禁菸令的民眾最高可被罰款135歐元，執法工作主要由普通警察負責，但沃特蘭表示，她寄望公民能「自我約束」，為下一代創造更清潔的空氣環境。儘管法國正逐步推行禁菸區，但法國咖啡館標誌性的露天座（terrasse）不在限制之列，抽菸族仍可在露天座位邊享受咖啡和可頌，一邊抽菸。

目前，電子煙也被排除在限制之外。不過，沃特蘭告訴法媒《西法蘭西報》，她的辦公室正在研究未來對電子煙中尼古丁含量的限制。據BBC報導，法國目前每天抽菸的成年人占23.1%，這是該國有史以來的最低水平，比2014年低了5個百分點以上，顯示反菸政策已取得初步成效。

法國抗癌聯盟報告顯示，近8成民眾樂見政府推出新令，支持在公園與海灘禁菸。然而，部分保守派批評政府過度干預，擔心公共健康政策可能壓縮個人選擇自由。抽菸在法國每年導致逾7.5萬人死亡，占全國死亡人數約13%。政府強調，新政是保障公共健康的必要手段。

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