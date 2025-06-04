馬克宏稱棄烏克蘭恐「對台灣構成風險」　中方嗆：干擾中國內政

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）出席新加坡的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）安全論壇 。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日在「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）安全論壇上稱，若為了強化亞太防線而選擇「放棄烏克蘭」，將對台灣及整個亞洲地區，帶來潛在風險。中國外交部發言人林劍4日在例行記者會上，對此言論進行批評，「我們對相關言論表示堅決反對。」

一名記者向林劍提問，「近日有歐洲國家領導人在出席香格里拉對話會期間，將台灣問題同烏克蘭問題進行類比，在南海問題上影射『中國威脅』，並暗示北約『有理由介入亞太』。請問中方對此有何評論？」

林劍表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國內政，與烏克蘭危機沒有任何可比性，中方堅決反對，任何企圖混淆或者歪曲，台灣問題性質的言行，敦促有關方面以實際行動，恪守一個中國原則，尊重中方主權和領土完整。」

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝中國外交部）

林劍指出，目前南海局勢大致穩定，各國依法享有的航行和飛越自由，不存在任何問題，「中方始終堅持與直接相關當事國，在尊重歷史事實的基礎上，透過談判協商妥處，涉海矛盾分歧，域外國家應尊重地區國家，為維護南海和平穩定作出的努力，而不是挑唆矛盾、製造紛爭。」

他還說道，「北約是區域性、防禦性軍事組織，無權突破，自身條約規定的地理範疇，越界擴權，中方堅決反對北約『東進亞太』，在地區製造緊張，挑起對抗，破壞地區，甚至世界的和平穩定，亞太國家不歡迎『北約亞太化』，亞太地區也不需要『亞太版北約』。」

林劍強調，亞洲是中國同亞洲各國的共同家園，「近年來在區域國家共同努力下，亞洲維持快速成長，成為全球發展高地，和平發展綠洲，中國始終秉持，親誠惠容的周邊外交理念，堅決反對『陣營對抗』，從不謀求所謂『勢力範圍』，有關方也不應基於冷戰思維，對亞太地區國家間關係，進行惡意揣測或挑撥，而是應當多做，有利於亞太和平穩定繁榮的事。」