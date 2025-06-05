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詐團扮消防隊來電訂貨　屏東水電材料行老闆險遭詐23萬

▲東港警分局向林男進行防詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局向林男進行防詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

從事水電材料買賣的林姓男子，近日接獲一通來電，對方自稱為屏東縣政府消防局東港消防分隊採購部，表示要向他購買40捆電線（價值38440元），並委託代購20桶乳膠漆，要求加入不明LINE帳號。對方聲稱已代墊19萬6千元款項給乳膠漆廠商，並傳送偽造匯款截圖。他依指示前往合作金庫查詢時，行員查無該筆匯款，遂前往東港派出所報案，警方證實無此採購員編製，戮破該詐騙新手法。

東港警分局東港派出所警員高銘鴻、曾增國、張雅筑日前遇41歲的林姓男子至所詢問，林男疑似遇到詐騙。

經了解，林男為水電材料行業者，近日接獲一通不明電話(詐團)自稱是屏東縣政府消防局東港消防分隊採購部(假公務機關)，要向林男採購40捆電線(價值38440元)，假消防員又委託代購20桶乳膠漆，要求加入不明LINE(詐團)，並稱已匯款19萬6千元代墊金額給乳膠漆廠商，另提供假採購商聯絡方式，對方截圖一張匯款圖片用LINE傳給林男，指示林男至合作金庫提領，林男不疑有他至合作金庫詢問，行員查詢無該筆匯款(查截圖匯款資訊疑似偽造)，林男發覺有異，立即至東港派出所諮詢，經警方查證東港消防分隊並無採購員，警方向林男宣導近期多種詐騙手法，所幸未有任何損失。

東港警分局呼籲，詐騙手法日新月異，近來常見的詐騙手法有假交友、假公務機關、假投資、虛擬貨幣詐騙、假冒檢察官、警察、律師監管民眾帳戶、解除分期付款、網路購物等，民眾如有接獲疑似詐騙電話或其他任何疑問，切勿貿然依對方指示操作匯款，歡迎撥打110或反詐騙諮詢專線165查詢，也可親至到當地派出所由警察協助查證。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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