台積電是成功案例！　美商務部長：重談拜登版晶片補助款

▲台積電高雄廠。（圖／記者姜國輝攝）

記者葉國吏／綜合報導

美國商務部長盧特尼克在聽證會上透露，川普政府正在針對前總統拜登時代的「晶片法」補助款與半導體公司重新談判，部分補助可能取消。他表示，拜登時期的撥款「過於慷慨」，現階段的談判目的是造福美國納稅人。盧特尼克強調，所有協議都會越來越符合利益，唯有不該存在的協議才會遭取消。此舉可能顯示政府在重新審視補助的合理性與效益。

「晶片法」由拜登於2022年簽署，投入527億美元以促進美國半導體製造和研究，吸引晶片製造商從亞洲轉移到美國。該計畫提供巨額撥款給包括台灣台積電、韓國三星及SK海力士，以及美國英特爾和美光等半導體巨頭。補助款細節尚未公開，但會隨著企業擴展工廠計畫的推進逐步撥款，拜登卸任時補助才剛開始發放。

盧特尼克以台積電為例稱，此公司是重新談判的成功案例。台積電最初承諾斥資650億美元投資美國製造業，獲得超過60億美元的補助，後來又加碼至1000億美元。經過修改後，補助金額依然維持在60億美元，顯示重新談判後的協議更具效益。他指出，台積電的額外投資顯示談判策略的成功。

台積電今年3月宣布新增1000億美元投資，但是否與「晶片法」補助談判相關仍不明確。台積電尚未對此發表正式評論。路透社早前報導稱，白宮正尋求重談補助款，並暗示部分撥款可能延遲發放。川普政府此舉可能為重新優化美國半導體政策及資金分配的策略性調整。