批民眾黨提案「補足地方補助款」違法　鍾佳濱曝想補救只剩兩條路

▲立法院財政委員會審查「要求行政院立即足額撥付一般性補助款」一案，藍綠白立委爆發口角衝突 。（圖／記者崔至雲攝）

記者郭運興／台北報導

立法院財政委員會今（4日）審查民眾黨團提案「要求行政院立即足額撥付一般性補助款」，眾多縣市副市長也都到場表達訴求。對此，民進黨立法委員鍾佳濱表示，民眾黨團提案形同要求行政院違反預算法辦理預算，目前要增加撥付一般性補助款的唯二方法，一個是通過行政院的追加預算，另一個則是期待憲法法院宣告114年總預算案審議無效。

鍾佳濱表示，藍白根本搞不清楚自己刪了哪些預算，吳宗憲說只是刪了吃吃喝喝的預算，實際上指定科目預算砍到包含國防、外交、發展AI的預算，而統刪的636億，是立法院要求行政院自行調整，並未有不得刪減一般性補助款之附帶決議，因此行政院只是依照立法院的審議結果辦理。

鍾佳濱指出，根據《預算法》第11條，政府預算每一會計年度只能辦理一次，而114年中央政府總預算在今年1月21日已經通過，根本無法依民眾黨團的提案辦理撥付；此外根據《預算法》25條所規範，政府不得於預算所定外動用公款，因此民眾黨團提案要求增加撥付一般性補助款，形同是違反《預算法》的提案。

鍾佳濱認為，過去行政院也提出過覆議案卻遭藍白否決，現在又來怪罪中央刪減一般性補助款，是沒有擔當又不敢負責。如果藍白想要補救錯誤，如今只剩下兩條路，其一是透過院際協商，待行政院提出追加預算後辦理。其二是期待憲法法庭宣告114年度預算審議無效，才有辦法解決一般性補助款遭刪減的困局。

不過，鍾佳濱也強調，藍白亂砍預算，全台縣市都受害，但是行政院將各縣市一般性補助款統刪25%，自有財源較為不足的縣市所受的衝擊會比其他縣市還嚴重，例如屏東縣就遭砍50億元是全台最高，齊頭式的砍預算完全不公平，他要求行政院精進計算方式，才能顧及城鄉發展。

▼民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者林敬旻攝）