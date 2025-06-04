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土銀25年女工友是內鬼！吞154萬曝光前急自首　300萬定存換免囚

▲新台幣，台幣，現金，鈔票，銅板，金錢，錢。（圖／pixabay）
▲台中土地銀行資深女工友侵占款項被發現，丟工作外還要賠償。（示意圖／取自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名51歲陳姓女子在土地銀行當工友25年，卻利用同事對她的信任，趁著協助銀行收樓上承租戶的水電費時，填寫假的帳款報表讓主管審核，導致銀行短收265萬4505元，陳女並將其中154萬7677元收到自己口袋，直到銀行察覺有異，啟動內部調查，陳女連忙跑到地檢署自首，並拿出面額300萬元的土銀定存質押還給銀行。台中地院審理，法官認為陳女自首且已有悔意，依陳女犯業務侵占罪，減刑處6月徒刑，可易科罰金18萬元，緩刑2年，需接受法治教育3場次。

判決指出，陳女從1998年起，就在台中土地銀行沙鹿分行當工友，除負責行舍清潔、收寄信件等庶務工作外，也負責處理水電費的分擔計算，包含將水電費單交給沙鹿分行的承租租戶、收受租戶繳納的水電費等，並由她填載、製作水電費相關報表，交給土銀主管查核。

因陳女工作多年，銀行多位主管基於同事情誼對她相當信任，陳女卻從2017年1月到2023年12月止，藉著協助收取土銀沙鹿分行同址3樓、4樓承租戶水電費的機會，沒有據實填入帳款，導致土地銀行少收了265萬4505元，陳女又將其中的代收款154萬7677元挪為己用。

直到2024年間，土地銀行因進行年度碳盤查，抽查沙鹿分行用電情形時，發現該行舍與承租戶的水電費用分擔金額有異，進行內部調查，陳女才趕忙向台中地檢署提出自首狀，並繳回全部犯罪所得，隨即也丟了工作。

台中地院審理，審酌陳女自首並主動坦承犯罪事實，已有悔意，也以面額共計300萬元的土地銀行整存整付定期儲蓄存款存單，做為質押返還給銀行，依陳女犯業務侵占罪，減刑處6月徒刑，可易科罰金18萬元，緩刑2年，並接受法治教育3場次。可上訴。

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