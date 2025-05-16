跟國中女同學打招呼！遭誤認酒後亂盧搭訕　險把對方刺死

▲桃園市林姓男子於去年5月在蘆竹區某KTV唱歌，深夜離開時向一名女子攀談，同行許姓男子誤認林藉故搭訕起衝突，林突持刀猛刺許男胸、腹部等處，經送醫險些喪命。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子去年5月與友人在蘆竹區某KTV唱歌，深夜離開時發現國中女同學，於是上前攀談打招呼，女子的許姓友人以為林酒後搭訕，雙方爆發口角衝突，林男突然暴怒持尖刀攻擊許，造成其手臂、胸、腹部等處多處刺穿傷口，當場血流如注，經送醫搶救幸運撿回性命；桃園地院審理時，林男坦承犯行，並與許達成和解與賠償，法官審結依重傷害未遂罪，處有期徒刑1年5月，緩刑4年，還可上訴。

檢警調查，20歲的林姓男子於去年5月17日晚間，與友人在蘆竹區某KTV唱歌，深夜11時許，林男與友人欲離開時，在KTV前碰到許姓男子一行人，其中一名女子是他的國中同學，因此上前打招呼，同行許男懷疑林藉故搭訕女子，雙方爆發口角進而互毆。

林男突持尖刀朝許男身上揮舞猛刺多下，導致許雙手、胸、腹部被穿刺受傷，當場血流如注，經送醫急救後造成結腸穿刺傷、雙側創傷性氣胸、多處穿刺性傷口、胸骨後血腫與左側橫膈膜疝氣等傷害，所幸及時送醫撿回一命，蘆竹警分局將林姓男子帶回偵訊，依殺人未遂罪嫌移送偵辦；桃檢調查時，林坦承犯行，檢方偵結依重傷害罪嫌起訴。

桃園地院審理時，林男坦承犯行不諱，根據檢警提供現場照片、監視器畫面截圖、被害人醫院診斷證明等佐證，足認被告犯行明確；法官審酌被告坦承犯行，且與告訴人達成調解與賠償，並按時履行賠償給付，足見確有悔意，衡量被告行為時年僅20歲，無其他前科，非惡性重大，本次幸未釀成無可彌補之傷害，告訴人亦同意從輕量刑，依刑法第59條規定酌減其刑。

法官審結，被告林男犯重傷未遂罪，處有期徒刑1年5月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應依調解內容履行給付，並接受法治教育課程4場次，本案還可上訴。