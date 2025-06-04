6頭乳牛深夜逛大街！路人驚嚇報警　龜山警斜槓牧童趕牛

▲桃園市龜山區忠義路二段昨天深夜出現6頭乳牛逛大街奇景，員警充當臨時牧童。（圖／龜山警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區忠義路二段昨（3）日深夜突然出現6頭乳牛，有網友開車經過還驚呼「怎麼馬路有林鳳營出來逛街啊…雖然好危險，但是怎麼有點可愛」；龜山警方據報後立即到場處理，員警暫時充當臨時牧童，將6頭乳牛趕回牧場，以確保道路正常通行，龜山警方將對飼主依違反道路交通管理處罰條例製單告發，最高恐面臨600元罰鍰。

▲6頭乳牛逛大街，龜山警方除充當牧童外，也緊急通知飼主趕回牧場。（圖／龜山警方提供）

有網友今天在網路上傳一段影片，「不是欸，怎麼馬路有林鳳營出來逛街啊！前方車子差點給他撞下去，沒人管耶…雖然好危險，但是怎麼有點可愛」；網友則紛紛留言「超可愛的」、「放牛吃草」吧。

▲警方到場將乳牛集中在路旁等候飼主到場。（圖／龜山警方提供）

龜山警分局坪頂派出所昨晚11時許據報，龜山區忠義路二段有乳牛出沒逛大街，立即派員到場充當臨時牧童處理，並通知飼主到場協助，協助將牛隻趕回牧場，折騰約1小時後讓乳牛回巢，確保道路恢復正常通行，後續將依違反道路交通管理處罰條例第84條，「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新台幣300元以上600元以下罰鍰」，警方將依規定製單舉發。



警方呼籲，飼主務必妥善管理家畜，定期檢查圍欄牢固性，以避免家畜逃逸造成交通阻塞，危害用路人安全。