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室友上廁所太久！他拿刀追砍　嫌救護車吵...汽油彈丟急診室

▲桃園市蕭姓男子去年12月經過林口長庚醫院前，不滿救護車鳴笛刺耳，竟向急診室前投擲汽油彈，所幸並未引燃傷及他人。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

▲桃園市蕭姓男子去年12月經過林口長庚醫院前，不滿救護車鳴笛刺耳，竟向急診室前投擲汽油彈，所幸並未引燃傷及他人。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蕭姓男子去年12月間徒步經過林口長庚醫院，嫌救護車鳴笛刺耳，竟向急診室門口投擲汽油彈，所幸並未引燃造成傷害；同日晚間返回龜山區租屋處，不滿室友上廁所時間過長，竟持剪刀向廁所大門揮刺，室友開門下跪求饒，蕭仍持剪刀朝其攻擊，室友遭刺傷後負傷求援，警方據報趕往制伏；桃園地院今（20）日審結被告蕭男犯妨害公眾往來安全罪，處有期徒刑10月；又犯傷害罪，處有期徒刑5月，得易科罰金，本案還可上訴。

檢警調查，有毒品、公共危險等多項前科59歲蕭姓男子，去年12月28日晚間8時許，攜帶自製裝填汽油之玻璃瓶，行經林口長庚醫院急診室附近，見救護車載送病患進急診室，不滿救護車刺耳鳴笛聲，竟罔顧來往車輛與行人安全，以菸蒂引火點燃自製汽油彈朝急診室大門投擲，所幸菸蒂未點燃汽油彈，沒有對來往人車造成傷害，蕭男作案後隨即逃離現場。

同日晚間10時40分許，蕭男折回龜山區租屋處，不滿鄭姓室友佔用廁所時間過久，竟持剪刀朝廁所大門揮刺，鄭姓室友開門見蕭男持剪刀揮刺趕忙下跪道歉，蕭男仍持剪刀攻擊鄭姓室友，鄭徒手抵擋被刺傷後奮力抵抗奪下剪刀後逃離向外求救，鄭仍持水果刀追擊，龜山警方據報後到場，以現行犯制服蕭男，當場查扣剪刀與水果刀等證物，將蕭男帶回偵訊，桃檢複訊後，認為蕭男犯行明確，偵結依公共危險、傷害等罪嫌起訴，蕭男目前在押中。

桃園地院今天上午宣判，被告蕭男坦承犯行不諱，前有因犯放火、傷害等罪，經法院判處徒刑確定之前案紀錄，本次犯罪質相同之犯行，可見其未因刑事追訴處罰而有所警惕，衡酌被告犯行極具危險性，僅因情緒不佳，恣意朝人、車密集往來之道路丟擲汽油彈、手持利器攻擊他人，其犯罪情狀於客觀上並無足以引起一般人同情，不適用刑法第59條酌減其刑。

法官審酌被告犯罪動機、情節、所生危害、犯後態度，審結依妨害公眾往來安全罪，處有期徒刑10月；又犯傷害罪，處有期徒刑5月，得易科罰金，本案仍可上訴。

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