後座友是通緝犯！騎士「講義氣」催油門狂逃　猛撞警車下場曝

▲桃園市汪姓男子去年10月間騎車搭載黃姓友人行經八德區福國北街，因違規遭攔查，擔心友人通緝身分被查獲，高速駕車逃逸還衝撞警車後棄車逃逸。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園汪姓男子去年10月間騎車搭載黃姓友人，行經八德區福國北街時，因為違規遭員警攔查，汪男擔心黃姓友人遭通緝身分被查獲，不但不配合員警攔查還高速駕車逃逸，過程中逆向、闖紅燈還任意變換車道，最後還衝撞警用巡邏車後棄車逃逸，遭員警拘捕時還動手打人；桃園地院審結依妨害公眾往來安全罪，處有期徒刑4月，又犯妨害公務執行罪，處有期徒刑3月，應執行有期徒刑6月，本案還可上訴。

檢警調查，28歲的汪姓男子於去年10月2日下午4時47分許，騎普通重型機車搭載黃姓友人，行經八德區福國北街與廣福路口時，因變換車道未打方向燈被巡邏的八德警分局四維派出所員警發現，開啟警示燈示意其停車受檢，未料汪男恐搭載黃姓友人的通緝身分被發現，拒絕配合員警攔查反而加速逃離，沿途逆向行駛、闖紅燈、紅燈右轉、任意變換車道，致生公眾往來之危險，最後撞上警用巡邏車後棄車逃逸。

員警除呼叫線上警力圍捕外，仍上前追捕汪男，汪男見員警欲拘捕時，與員警發生扭打，導致員警口腔受傷及右側前臂挫傷等傷害，但員警仍奮勇拘捕汪男到案，桃園地檢署調查後，依公共危險與妨害公務等罪嫌聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，汪男坦承犯行不諱，檢警則提供現場照片、醫院診斷證明書與行車紀錄器截圖等佐證，足認汪男犯行明確。法官審酌，被告為躲避警察追緝，在公眾往來之道路上危險駕駛，罔顧公眾往來之交通安全，對其他用路人之生命、身體及財產造成相當程度之潛在危險，又對員警施以強暴，妨害員警勤務之執行，損害員警依法執行職務之公信力，考量他犯後坦承犯行，態度尚可，法官審結依妨害公眾往來安全罪，處有期徒刑4月，又犯妨害公務執行罪，處有期徒刑3月，應執行有期徒刑6月，如易科罰金，以每日1千元折算1日，本案仍可上訴。